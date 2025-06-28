В РФС рассказали о переговорах по матчу с Аргентиной
Президент РФС Александр Дюков рассказал «СЭ» о переговорах по товарищескому матчу со сборной Аргентины.
— Были переговоры по матчу с Аргентиной?
— Были контакты.
— Матч-агент ФИФА сборной Аргентины сообщал, что они требуют восемь миллионов евро за матч с Россией.
— Сколько? Нет. Это не так.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеской игры в ноябре 2025 года на стадионе «Лужники».
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
