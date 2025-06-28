Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

28 июня, 11:08

В РФС рассказали о переговорах по матчу с Аргентиной

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков рассказал «СЭ» о переговорах по товарищескому матчу со сборной Аргентины.

— Были переговоры по матчу с Аргентиной?

— Были контакты.

— Матч-агент ФИФА сборной Аргентины сообщал, что они требуют восемь миллионов евро за матч с Россией.

— Сколько? Нет. Это не так.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеской игры в ноябре 2025 года на стадионе «Лужники».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andre_Saratov

    Это мы требуем 8 миллионов! - сказал Александр Дюков.

    28.06.2025

  • Михаил Малышев

    Эт да -какие восемь...

    28.06.2025

  • zg

    И приедет к нам сборная аргентинских дворов,которая,кстати,нас обыграет!:laughing:

    28.06.2025

  • Степочкин

    — Сколько? Нет. Это не так. Вы смеетесь? Кто за такие смешные деньги поедет играть?)))

    28.06.2025

  • hottie

    — Были переговоры по матчу с Аргентиной? — Были контакты. ---------> Но непонятно с кем) Может в Гондурас позвонили. Там тоже по-испански говорят.

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    ДбБДь

    28.06.2025

  • _Mike N_

    А когда матч с братским Зимбабве ?

    28.06.2025

  • _Mike N_

    — Матч-агент ФИФА сборной Аргентины сообщал, что они требуют восемь миллионов евро за матч с Россией. — Сколько? Нет. Это не так. По 8 миллионов каждому !:laughing::laughing::laughing:

    28.06.2025

  • m_16

    Ну вообще РФС делает всё возможное. Закончить войну не в компетенции РФС.

    28.06.2025

  • андрей андреев

    совсем эти латиносы охренели. Они нам должны платить за возможность сыграть с командой великой страны!

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо Дюкову за подробный рассказ.

    28.06.2025

  • Семён Фадеич

    Если Арги сыграли бы основой, то и не жалко.

    28.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    НЕ, не восемь.....все восемнадцать отдадут...:smiley::smiley::smiley:

    28.06.2025

    • Митрофанов: «Сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше»

    РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском уровне

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости