Митрофанов — о конфликте Ирана и Израиля: «Считаю, что Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» оценил позиции УЕФА и ФИФА по конфликту между Ираном и Израилем.

«Я считаю, что Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией», — сказал Митрофанов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.