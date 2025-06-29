Источник: сборная России может провести ответный товарищеский матч с Нигерией в Абудже

В ближайшие два года рассматривается вариант проведения ответного товарищеского матча между сборными России и Нигерии, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что РФС и НФФ уже подписали документы о двустороннем сотрудничестве, в рамках которого также обсуждаются игры молодежных команд и взаимодействие в других направлениях, связанных с развитием футбола.

Ответный матч основной сборной России с Нигерией может пройти в Абудже.

6 июня российская команда сыграла вничью в BetBoom товарищеском матче с Нигерией (1:1) на стадионе «Лужники» в Москве.

Все клубы и сборные из России отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.