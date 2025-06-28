Футбол
28 июня, 11:48

РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском уровне

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков рассказал «СЭ» о переговорах со сборной США по футболу.

— Были ли официальные запросы в Федерацию футбола США по товарищескому матчу со сборной России? В феврале сообщалось, что будет официальное письмо. Были ли переговоры с США?

— Наши сотрудники встречались во время Конгресса ФИФА, который проходил в Южной Америке. Поэтому контакты состоялись. В том числе обсуждалась возможность матча, но пока между юношескими и молодежными составами.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Сборная России по футболу
Сборная США по футболу
Александр Дюков
  • Фирсыч

    Сказал "А", скажи и "Б". Чем закончилось обсуждение?

    28.06.2025

  • Спринт

    .. вы там в РФС смотрите, что бы говорились сыграть с юношами не старше 14-15 лет. А то более старших штатовских юношей команде с Валерой-веринским не осилить, однако ..

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    ТипичныйДюков )

    28.06.2025

