1 июля, 09:00

Дюков о конфликте Ирана и Израиля: «Появилась избирательность при принятии решений. Обращаем на это внимание»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил позиции УЕФА и ФИФА по конфликту между Ираном и Израилем.

«Мы не требуем наказания или отстранения Израиля. Мы руководствовались и продолжаем руководствоваться тем, что спорт должен быть вне политики. К сожалению, на примере ситуации с Израилем и Ираном видно, что этот принцип нарушается, футбол и спорт становятся инструментами внешней политики, появилась избирательность при принятии того или иного решения. Мы, конечно, обращаем внимание международных футбольных организаций на это», — сказал Дюков «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

  • Medovar

    Нет между ними никакого мира и никогда не будет. Это состояние можно назвать "статус кво" - каждая сторона осталась при своих, но существует угроза, что война может возобновиться в любой момент.

    01.07.2025

  • mikeV

    Да, они быстро победили друг друга благодаря мирному вмешательству США

    01.07.2025

  • AtlasSM

    Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов над центральной областью страны 25 июня

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Худой мир всегда лучше доброй ссоры.

    01.07.2025

  • Marty Friedman

    худой мир, но таки да

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Вроде бы у них уже мир?

    01.07.2025

