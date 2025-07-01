Дюков о конфликте Ирана и Израиля: «Появилась избирательность при принятии решений. Обращаем на это внимание»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил позиции УЕФА и ФИФА по конфликту между Ираном и Израилем.

«Мы не требуем наказания или отстранения Израиля. Мы руководствовались и продолжаем руководствоваться тем, что спорт должен быть вне политики. К сожалению, на примере ситуации с Израилем и Ираном видно, что этот принцип нарушается, футбол и спорт становятся инструментами внешней политики, появилась избирательность при принятии того или иного решения. Мы, конечно, обращаем внимание международных футбольных организаций на это», — сказал Дюков «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.