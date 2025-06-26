Футбол
26 июня, 17:04

Дюков о матчах сборной России: «Приоритет для нас — играть дома»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о будущих соперниках сборной России.

«В наших планах использовать окна ФИФА по максимум. Будем стараться в каждое окно провести максимальное количество матчей. Переговоры продолжаются. Как только подпишем бумаги, тогда и объявим. Приоритет для нас играть дома, со своими болельщиками», — сказал Дюков.

В 2025 году сборная России провела четыре товарищеских матча. Национальная команда разгромила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Белоруссию (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).

  • sdf_1

    «Как только подпишем бумаги, тогда и объявим.», — сказал Дюков. --------------- Почему нельзя также сказать о допуске наших команд на международную арену?

    26.06.2025

    • Дюков: «К концу года могут быть приняты решения о возвращении российского футбола»

    Митрофанов: «Сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше»

