Дюков о матчах сборной России: «Приоритет для нас — играть дома»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о будущих соперниках сборной России.

«В наших планах использовать окна ФИФА по максимум. Будем стараться в каждое окно провести максимальное количество матчей. Переговоры продолжаются. Как только подпишем бумаги, тогда и объявим. Приоритет для нас играть дома, со своими болельщиками», — сказал Дюков.

В 2025 году сборная России провела четыре товарищеских матча. Национальная команда разгромила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Белоруссию (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).