Дюков заявил, что его надежда на допуск России к международным турнирам основана на интуиции

Президент РФС Александру Дюкову рассказал на чем основаны его предположения о сроках допуска российских команд к международным турнирам.

«Моя надежда на допуск российских команд в этом году основана на интуиции. Договоренности? Только интуиция», — цитирует Дюкова ТАСС.

26 июня Дюков заявил, что решение о допуске российских клубов и сборных к международным соревнованиям может быть принято в конце 2025 года.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.