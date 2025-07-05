Дзюба о ЧМ-2018: «Мы могли дойти до финала. С Англией мы бы посражались»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сборная России могла дойти до финала ЧМ-2018.

— Первый матч — победа над Саудовской Аравией, потом Египет, тяжелейшая победа с Испанией, — - начал Дзюба. Эмоции с Хорватией остались навсегда, это шрам на сердце. Мы могли пройти дальше. Могли дойти до финала. Хотя там было бы тяжело с французами. Думаю, с англичанами посражались бы с удовольствием.

— Что бы вы изменили для победы над Хорватией?

— Поменял бы пенальтистов. Сказал бы, вам не надо, ребята. Или попросил бы ребят по-другому ударить. Но как есть — так есть, — сказал Дзюба на Дне Московского спорта.

36-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. До этого он играл в «Локомотиве», турецком «Адана Демирспор», «Зените», тульском «Арсенале», «Ростове», «Спартаке» и «Томи».