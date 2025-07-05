Бразилец Ориньо: «Мечтаю получить российское гражданство и сыграть за национальную сборную»

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка и возможному получению российского гражданства.

— Ты говорил, что изучаешь язык и даже понимаешь собеседника.

— Сразу скажу, русский язык — очень сложный. Это самый сложный язык, который я когда-либо изучал. Но сейчас я, наверное, процентов на 70 понимаю русскую речь. И поэтому мне было легко адаптироваться в «Химках», а до этого в «Родине». Мог общаться с российскими игроками лично.

— Ты общаешься на русском языке, знаешь песни Цоя. Думаешь о российском паспорте?

— Да, думал об этом. Я мечтаю получить российское гражданство и сыграть за национальную сборную. Мне очень нравится ваша страна, меня в ней все устраивает.

Ориньо в прошлом сезоне провел за «Химки» 25 матчей и отдал две голевые передачи.