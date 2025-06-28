Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов принять возможный товарищеский матч между сборными России и США

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, готов ли стадион сине-бело-голубых принять возможный матч между сборными России и США.

«Наша арена — лучшая для таких матчей. Будем ждать», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС обсуждал с США возможность проведения товарищеских матчей.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.