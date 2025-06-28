Футбол
28 июня, 18:01

Медведев заявил, что стадион «Зенита» готов принять возможный товарищеский матч между сборными России и США

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, готов ли стадион сине-бело-голубых принять возможный матч между сборными России и США.

«Наша арена — лучшая для таких матчей. Будем ждать», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС обсуждал с США возможность проведения товарищеских матчей.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

  • TokTram_

    Медведев - это просто праздник какой-то. )))

    02.07.2025

  • Garik20002

    дичь какая….

    29.06.2025

  • андрей андреев

    что фашистской, что нацистской - все равно. Беспринципность и подлость, они всяко видны.

    28.06.2025

  • Gordon

    Не фашистской, а бандеровской нацисткой. Это разное. А спорт тут всяко ни при чём. Равно как и Ремарк не виноват в содеянном Гитлером унд компани.

    28.06.2025

  • Gordon

    Не. Медведев значительно смешней )

    28.06.2025

  • Gordon

    Прав по сути. А по форме, прости за выражение, дичь написал.

    28.06.2025

  • Gordon

    Во-первых, не лучшая. Был, знаю. Есть в стране более комфортабельные арены - и по устройству, и по логистике. Во-вторых, ну готова. Хорошо. А я готов полететь на Марс, например))

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Он совсем на голову больной. Это факт.

    28.06.2025

  • Илья858

    Медведев всё больше Трампа напоминает.

    28.06.2025

  • Динамов

    БОЛЬШАЯ часть людей в России не желает ничего, кроме как термоядерного уничтожения убLюдчных США, Британии и НАТО! И только крошечная часть иуд вроде руководства РФС и депутатов мечтают об возобновлении подставления PоPки страны Gейропе.:face_with_symbols_over_mouth:

    28.06.2025

  • Фирсыч

    И ждал он, тридцать лет и три года...

    28.06.2025

  • lvb

    Андрюшечка, не берите в голову). Коли такая игра вдруг стрясется, ну или в кахее. Просто не включайте трансляцию. И будет Вам щастие. "Муля, не изводите себя"(с)

    28.06.2025

  • lvb

    Главное при проведении подобных игр-удовлетворить желание БОЛЬшей части людей, пожелавших посетить эту игру. Проектная вместимость БА-67800, по факту используется максимум 62 тыс. "Лужники". Проектная вместимость 81000, по факту используется около 70 тыс. И куда крестьянину податься? На Крестовский или в "Лужу"?

    28.06.2025

  • андрей андреев

    Мы готовы унижаться до дна, встречаясь с командой самого злейшего нашего врага((( сша в списке недружественных стран, оказывают помощь фашистской , а теперь еще и террористической украине!? Плевать, это все лирика....

    28.06.2025

