Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» — первая в истории серии А команда, выигравшая 1600 матчей в лиге

2 февраля 2020, 16:51
Игроки «Ювентуса». Фото AFP
Игроки «Ювентуса». Фото AFP
Теги:

В воскресенье, 2 февраля, «Ювентус» обыграли «Фиорентину» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Для туринцев эта победа стала 1600-й в серии А (учитывая игры в плей-офф), что является рекордом для лиги, сообщает OptaPaolo.

«Ювентус» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 22 игр.

Ювентус — Фиорентина

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир