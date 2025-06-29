Футбол
29 июня, 10:13

Источник: Иммобиле бесплатно перейдет в «Болонью» из «Бешикташа»

Алина Савинова

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле бесплатно перейдет из турецкой команды в «Болонью», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как отмечает источник, соглашение между клубами близко к завершению. В «Болонье» уверены в успешном осуществлении трансфера. 35-летний игрок подпишет с итальянской командой контракт по схеме «1+1» и будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Иммобиле присоединился к «Бешикташу» в 2024 году, до этого он выступал за «Лацио». Форвард провел 41 матч за клуб из Турции, отметившись 19 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2026-го.

Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Болонья
