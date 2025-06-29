Футбол
29 июня, 13:08

Источник: Абрахам отказался от предложения «Зенита»

Сергей Ярошенко
Тэмми Абрахам.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отказался от предложения «Зенита», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, форвард не захотел переезжать в РПЛ и рассчитывает продолжить карьеру в топ-5 чемпионатов.

Ранее стало известно, что петербуржцы предложили римлянам 20 миллионов евро за футболиста и были готовы платить Абрахаму 5 миллионов евро в год.

Прошедший сезон 27-летний англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.

Антон Миранчук.Абрахам, Уэсли, Жедсон Фернандеш, Жерсон, Миранчук, Вега — кого из них подпишет «Зенит»? Инсайды «СЭ»

Футбол
ФК Зенит
ФК Рома
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Spacewalker

    "Тэмми Абрахам продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо". Бешикташ - продолжение карьеры в топ-5 чемпионатов?!:rofl:

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Бармалей слился.

    29.06.2025

  • lvb

    Абгаше "хехемона" не треба.. Мдя.. Позажрались, бл..ди)

    29.06.2025

  • spar001

    и после этого отказа в Болотограде заявили, что они им и не интересовались:man_facepalming::grin:...

    29.06.2025

  • bishevcky

    Зенит ему ничего и не предлагал.Очередные агентские игры.

    29.06.2025

  • _Mike N_

    Дураков нету ехать в Питер. Да еще и история с Промесом сильно подпортила российский футбол, когда "Спартак" специально выдал своего форварда Нидерландам (через арабов)

    29.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    На самом деле было бы интересно посмотреть

    29.06.2025

  • Nik

    правильно, самый позорный клуб

    29.06.2025

  • Роман Морковкин

    Вменяемым сразу было понятно, что придворные со своим предложением пойдут лесом. Абрахам нормальный востребованный футболист, зачем ему с ЗПРФом связываться? Да и ценник в двадцатку смешон, учитывая от кого исходит предложение. Газпода за второсортных бразилов в разы больше предлагают, нашли дураков.

    29.06.2025

  • ёzhic8

    Сегодня в 8 утра "информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена — стараниями агентов футболиста" Давайте ещё какой-нибудь третий вариант, и четвертый с пятым. Бумага стерпит

    29.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Какое ещё могло быть продолжение выдумки об интересе к этому загорелому джентельмену со стороны Зенита? Только такое.

    29.06.2025

  • igor1972

    Сырников он просто не отведал, иначе бы не отвертелся, ещё и скидку бы сделал.. А вообще откровенно тухловат трансферный рынок в РПЛ

    29.06.2025

  • Ну и нормально.

    29.06.2025

  • Садовник

    Ну и нах он нужен. Чуть сильнее Соболя. Лишь бы бабками сорить, шейхи не е... аться.

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Зачем он, когда есть Сашка!.."вадики" в шоке...:slight_smile:

    29.06.2025

  • zg

    И Лусиана!)

    29.06.2025

  • Фирсыч

    А как узнал, что там ещё и Кассентура...

    29.06.2025

  • Millwall82

    сам придумал, сам отказался. -Hi. I'm Tammy Abraham. -Кто-кто???? -Good bye!!!

    29.06.2025

  • zg

    Он просто испугался конкуренции с Соболем!

    29.06.2025

