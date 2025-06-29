Источник: Абрахам отказался от предложения «Зенита»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отказался от предложения «Зенита», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, форвард не захотел переезжать в РПЛ и рассчитывает продолжить карьеру в топ-5 чемпионатов.

Ранее стало известно, что петербуржцы предложили римлянам 20 миллионов евро за футболиста и были готовы платить Абрахаму 5 миллионов евро в год.

Прошедший сезон 27-летний англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.