28 июня, 23:19

«Интер» подпишет форварда «Пармы» Бонни

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Пармы» Анж-Йоан Бонни продолжит карьеру в «Интере», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер» заплатит за 21-летнего француза 23 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Бонни выступает за «Парму» с 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

В межсезонье «Интер» возглавил Кристиан Киву, который до этого работал в «Парме». 44-летний специалист сменил Симоне Индзаги, возглавившего «Аль-Хиляль».

