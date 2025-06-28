Футбол
28 июня, 09:20

Источник: «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за Абрахама

Сергей Ярошенко
Тэмми Абрахам.
Фото Global Look Press

«Зенит» сделал предложение «Роме» о трансфере нападающего Тэмми Абрахама, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, петербуржцы готовы платить форварду 5 миллионов евро в год, а итальянский клуб может выручить за Абрахама 20 миллионов евро. Сам футболист пока не готов ответить согласием, однако в ближайшее время планируется встреча между его представителями и руководством «Зенита».

Прошедший сезон 27-летний англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Футбол
ФК Зенит
ФК Рома
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
