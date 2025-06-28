Источник: «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за Абрахама

«Зенит» сделал предложение «Роме» о трансфере нападающего Тэмми Абрахама, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, петербуржцы готовы платить форварду 5 миллионов евро в год, а итальянский клуб может выручить за Абрахама 20 миллионов евро. Сам футболист пока не готов ответить согласием, однако в ближайшее время планируется встреча между его представителями и руководством «Зенита».

Прошедший сезон 27-летний англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.