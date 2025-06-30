«Фиорентина» намерена продлить контракт с Мандрагорой
Полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство «фиалок» хотят заключить с 28-летним итальянцем новый контракт на фоне инетереса на игрока со стороны «Болоньи» и «Бетиса».
В сезоне-2024/25 Мандрагора провел 43 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
3
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
4
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
10
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
13
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
20
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости