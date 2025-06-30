Футбол
30 июня, 07:52

«Фиорентина» намерена продлить контракт с Мандрагорой

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство «фиалок» хотят заключить с 28-летним итальянцем новый контракт на фоне инетереса на игрока со стороны «Болоньи» и «Бетиса».

В сезоне-2024/25 Мандрагора провел 43 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

ФК Фиорентина
