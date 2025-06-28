Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

28 июня, 14:18

«Милан» объявил об уходе Феликса и Соттиля

Сергей Ярошенко

«Милан» объявил об уходе из клуба нападающего Жоау Феликса и вингера Риккардо Соттиля в связи с окончанием срока действия их арендных соглашений.

Феликс перешел в итальянский клуб из «Челси» в феврале 2025 года. За это время 25-летний португалец сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 голами и отдал 1 результативную передачу.

Соттиль был арендован «Миланом» у «Фиорентины». В составе красно-черных 26-летний итальянец провел 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2024/25 «Милан» с 63 очками занял 8-е место в серии А.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Жоау Феликс
Футбол
ФК Милан
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hottie

    Можно Милан поздравить с избавлением от бесполезного Феликса.

    28.06.2025

  • oleg.bob

    Некогда перспективного Феликса гонят отовсюду, как собаку!

    28.06.2025

  • oleg.bob

    Некогда перспективного Феликса гонят отовсюду, как собаку!

    28.06.2025

    • «Рома» пытается избавиться от Абрахама до 1 июля

    Источник: зарплата Свилара в «Роме» составит 3,5 миллиона евро в год
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости