«Милан» объявил об уходе Феликса и Соттиля

«Милан» объявил об уходе из клуба нападающего Жоау Феликса и вингера Риккардо Соттиля в связи с окончанием срока действия их арендных соглашений.

Феликс перешел в итальянский клуб из «Челси» в феврале 2025 года. За это время 25-летний португалец сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 голами и отдал 1 результативную передачу.

Соттиль был арендован «Миланом» у «Фиорентины». В составе красно-черных 26-летний итальянец провел 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2024/25 «Милан» с 63 очками занял 8-е место в серии А.