1 июля, 01:08

Болельщики «Ромы» купили рекордное количество абонементов

Павел Лопатко

«Рома» сообщила, что болельщики купили 34 500 абонементов на домашние матчи. Это является рекордным показателем за последние сезоны.

Первый этап продажи абонементов продлится до 3 июля. Затем станет доступна еще одна партия.

«Рома» проводит матчи на стадионе «Олимпийский» в Риме. Его вместимость составляет 70 634 зрителя.

По итогам сезона-2024/25 римский клуб занял пятое место в таблице серии А, набрав в 38 матчах 69 очков.

Футбол
ФК Рома
«Фиорентина» намерена продлить контракт с Мандрагорой

Квальярелла: «Наконец-то «Рома» назначила во главе команды людей, которые действительно разбираются в футболе»
