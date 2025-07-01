Болельщики «Ромы» купили рекордное количество абонементов

«Рома» сообщила, что болельщики купили 34 500 абонементов на домашние матчи. Это является рекордным показателем за последние сезоны.

Первый этап продажи абонементов продлится до 3 июля. Затем станет доступна еще одна партия.

«Рома» проводит матчи на стадионе «Олимпийский» в Риме. Его вместимость составляет 70 634 зрителя.

По итогам сезона-2024/25 римский клуб занял пятое место в таблице серии А, набрав в 38 матчах 69 очков.