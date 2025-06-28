Футбол
28 июня, 18:14

Погба прошел медосмотр перед трансфером в «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в ближайшее время станет игроком «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний француз прошел медосмотр и подписал контракт с монегасками. О сделке должны объявить в ближайшее время.

Поль Погба и&nbsp;Александр Головин.Погба — беспроигрышный вариант для «Монако». Он образует шикарную связку с Головиным

29 февраля 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года.

Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024 года.

Поль Погба
Футбол
ФК Монако
