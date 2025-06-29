«Аталанта» близка к подписанию Аханора
«Аталанта» заинтересована в трансфере защитника «Дженоа» Хонеста Аханора, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, за 17-летнего итальянца «Аталанта» готова отдать 15 миллионов евро и 5 миллионов бонусов. Также на футболиста претендовал «Милан».
Аханор родился в Италии в семье нигерийцев и получил итальянское гражданство в 2023 году.
В сезоне-2024/25 защитник провел за «Дженоа» 6 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Аханора в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
7
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
8
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
9
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости