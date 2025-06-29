«Аталанта» близка к подписанию Аханора

«Аталанта» заинтересована в трансфере защитника «Дженоа» Хонеста Аханора, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, за 17-летнего итальянца «Аталанта» готова отдать 15 миллионов евро и 5 миллионов бонусов. Также на футболиста претендовал «Милан».

Аханор родился в Италии в семье нигерийцев и получил итальянское гражданство в 2023 году.

В сезоне-2024/25 защитник провел за «Дженоа» 6 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Аханора в 5 миллионов евро.