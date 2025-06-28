Футбол
28 июня, 13:57

«Рома» пытается избавиться от Абрахама до 1 июля

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

«Рома» должна продать до 30 июня включительно одного или нескольких своих игроков на сумму не менее 15 миллионов евро. Если этого не произойдет, она попадет под санкции УЕФА за несоблюдение регламента фэйр-плей.

Форвард Тэмми Абрахам, который провел прошедший сезон на правах аренды в «Милане», является одним из тех игроков, на которого не рассчитывает новый главный тренер Джанпьеро Гасперини и которого римский клуб пытается срочно продать.

Абрахама предложили на рынке Саудовской Аравии, а сам он был бы не против вернуться в английскую премьер-лигу. Зарплата 27-летнего английского форварда составляет при этом на данный момент 4,5 миллиона евро.

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за Абрахама.

ФК Рома
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Зелимхан с Соболем подтвердят!)

    29.06.2025

  • Динамов

    Рома, нет проблем - Динамо с радостью купит у вас аргентинца Mat?as Soul? за 15 млн евро, просто напишите официальное письмо в ВТБ и ваша проблема будет решена))):grin:

    28.06.2025

  • m_16

    В Спартак. В Зените умеют считать деньги.

    28.06.2025

  • zg

    Пусть идет в Зенит,ибо напов много не бывает!(С)-С.Б.Семак.

    28.06.2025

  • serkonol

    какой-то винегрет. провёл в аренде в милане, но его нужно продать. или аренда с обязательством купить?

    28.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Локо, не зевай! Ржд цены на пододеяльники поднимет, кружки с Евсеевым запустит и плакат "Палыч следит за тобой" - за год отобьют траты! :laughing:

    28.06.2025

