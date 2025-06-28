«Рома» пытается избавиться от Абрахама до 1 июля

«Рома» должна продать до 30 июня включительно одного или нескольких своих игроков на сумму не менее 15 миллионов евро. Если этого не произойдет, она попадет под санкции УЕФА за несоблюдение регламента фэйр-плей.

Форвард Тэмми Абрахам, который провел прошедший сезон на правах аренды в «Милане», является одним из тех игроков, на которого не рассчитывает новый главный тренер Джанпьеро Гасперини и которого римский клуб пытается срочно продать.

Абрахама предложили на рынке Саудовской Аравии, а сам он был бы не против вернуться в английскую премьер-лигу. Зарплата 27-летнего английского форварда составляет при этом на данный момент 4,5 миллиона евро.

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за Абрахама.