Источник: зарплата Свилара в «Роме» составит 3,5 миллиона евро в год
«Рома» близка к продлению контракта с вратарем Миле Свиларом, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, зарплата 25-летнего серба составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано на пять лет. Сейчас игрок получает около 3 миллионов евро.
Свилар был признан лучшим вратарем серии А по итогам сезона-2024/25. В 51 матче во всех турнирах за «Рому» он пропустил 51 гол, в 19 матчах сыграл на ноль. Его текущий контракт действует до 30 июня 2027 года.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Новости