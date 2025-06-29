«Атлетико» близок к подписанию Руджери из «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб подготовил все документы для перехода 22-летнего итальянца. «Атлетико» заплатит 17 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

В минувшем сезоне Руджери провел 38 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи и заработал 2 желтые карточки.