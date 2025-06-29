Трансфер Лукки из «Удинезе» может обойтись «Наполи» в 30 миллионов евро
«Наполи» планирует завершить сделку по переходу нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, трансфер 24-летнего итальянца обойдется в 30 миллионов евро. Изначально «Наполи» планировал подписать Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля», однако отказался платить за него 50 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Лукка в 36 матчах за «Удинезе» забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Новости