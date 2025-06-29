Источник: переход Паредеса в «Бока Хуниорс» состоится 30 июня

Полузащитник Леандро Паредес перейдет из «Ромы» в «Бока Хуниорс» 30 июня, сообщает Ole.

По данным источника, 30-летний аргентинец подпишет контракт на 3,5 года. «Бока Хуниорс» заплатит за трансфер бывшего игрока «Зенита» 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Паредес сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Его контракт с «Ромой» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Паредес является воспитанником «Бока Хуниорс».