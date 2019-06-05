Буффон уходит из "ПСЖ"

Голкипер Джанлуиджи Буффон ​покидает "ПСЖ", информирует пресс-служба клуба. Контракт 41-летнего итальянца заканчивается в конце июня.

– Джентльмен на поле и за его пределами и необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем вам всего наилучшего, – говорится в сробщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что у Буффона есть ряд предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Для него это главное условие.

Вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 июня 2019 г.

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