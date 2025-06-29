Месси — о периоде в «ПСЖ»: «Это были два года, которыми я не наслаждался»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями от периода игры в «ПСЖ» перед матчем против французской команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала прием был очень теплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошел разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так все сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это их манера поведения», — приводит слова футболиста El Nacional.

Аргентинец выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Всего он провел за парижан 75 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

Матч между «Интер Майами» и «ПСЖ» пройдет 29 июня и начнется 19.00 по московскому времени.