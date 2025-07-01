Бублик в пяти сетах проиграл Мунару в первом круге Уимблдона

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл испанцу Хауме Мунару в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Мунара. Игра продолжалась 3 часа 28 минут. В четвертом сете Бублик при счете 5:4 не подал на матч.

31-я ракетка мира Бублик 21 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 55-й ракетки мира Мунара 8 эйсов, 6 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге испанец сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан, 28) — 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

