1 июля, 18:28

Бублик в пяти сетах проиграл Мунару в первом круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл испанцу Хауме Мунару в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Мунара. Игра продолжалась 3 часа 28 минут. В четвертом сете Бублик при счете 5:4 не подал на матч.

31-я ракетка мира Бублик 21 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 55-й ракетки мира Мунара 8 эйсов, 6 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге испанец сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан, 28) — 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Педро Мартинес (Испания) — Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC) — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 5) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

  • Исрапил Калянов.

    Бублик получил бублик

    03.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Недолго фраеры (из СЭ) танцевали

    02.07.2025

  • nikola mozaev

    Обидно, что Бублик сам себя закопал в этом матче. Ну не тот Мунар оппонент на траве, которому не зазорно уступить. Полнейшее фиаско Александра!

    02.07.2025

  • rusfеd 2.0

    Балбесина. Допижонился в четвертом сете

    01.07.2025

  • rake

    ожидалось. поэтому он и в 4 десятке. нестабильный

    01.07.2025

  • winvem

    Без бублика будет скучнее

    01.07.2025

  • hant64

    Невыплаты - это другая сторона медали, но мы же не об этом, а о методе зарабатывания денег буками.

    01.07.2025

  • _Mike N_

    на марже - это в цивилизованном мире, а в России все по-другому. И могут не выплатить выигранную ставку и счет заблокировать с деньгам и т.д.

    01.07.2025

  • hant64

    Миха, да успокойся ты уже с лохотронщиками, буки уже все работают давно на марже, они зарабатывают ровно столько же и на противоположных исходах матчей. Ты этого не знаешь, или просто не понимаешь?

    01.07.2025

  • fonkom

    Прошу заметить, на траве не подал га матч! Человек, обладающий убийственной подачей!

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Кому как. Кому нравится игра, кому тягомотина.

    01.07.2025

  • Haiaxi

    Тогда есть хорошая стратегия - ставь против того, кого хвалит СЭ))

    01.07.2025

  • Nick280881

    Ожидаемо. Бублика хватает на 1-2 турнира в сезоне, когда на него снисходит вдохновение. После победы в Галле можно было быть уверенным, что на Уимблдоне он ничего не покажет. Но и вылет в первом круге от не самого сильного на траве соперника предсказать было сложно.

    01.07.2025

  • _Mike N_

    Вся редакция сидит на зарплате от лохотрона винлайна, вот и пишут бредовые статьи, чтобы разводить лохов на деньги !

    01.07.2025

  • _Mike N_

    зато как заработали лохотронщики от ставок на победы Дани и Бублика ! :laughing:

    01.07.2025

  • Haiaxi

    Там всё норм

    01.07.2025

  • Haiaxi

    "Скрытый фаворит" Спорт-экспресса :rofl:

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Один вчера до полуфинала дошел одним махом, другой "скрытый победитель" сразу турнир выиграл.

    01.07.2025

  • Александр Иванов

    А кто сказал, что Бублик украшает турнир ? скорее наоборот. Я б назвал сотню других теннисистов, которых приятно смотреть

    01.07.2025

  • _Mike N_

    Выиграть третьеразрядный турнир, вместо того чтобы отдохнуть перед турниром Большого Шлема и вылететь в первом круге Уимблдона - это по-казахски !:laughing::laughing::laughing:

    01.07.2025

  • greyk

    Бывает бог раздает таланты персонажам, которым он нахрен не нужен

    01.07.2025

  • hant64

    Ладно, нужно досмотреть Андрееву, Бублик и так почти сет не дал посмотреть.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Жалко даже не столько его, сколько того, что его шедевров в ближайшие две недели мы не увидим. Всё-таки он самый большой артист в туре.

    01.07.2025

  • hant64

    Не читаемо. От слова совсем, ибо этот результат тянет на сенсацию. Не самую громкую, но, тем не менее...

    01.07.2025

  • hant64

    А чего его жалеть? На что наиграл, то и получил. И самое ужасное, что проиграл на траве кому - испанцу, которые на ней генетически играть не умеют.

    01.07.2025

  • Marty Friedman

    Ещё один "герой" третьесортного предуимблдона...

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Не спортсмен он и не чемпион, просто художник. Выигрываешь - добивай, а нееет!!! Надо чудить.

    01.07.2025

  • hant64

    Эх, Бублик, Бублик, так ты и останешься дыркой от самого себя. Ну как можно подавать на матч, безобразно отыграть этот гейм, дать сопернику довести до тая, при этом бороться самому за него уже пришлось, и всё благополучно дальше слить? Я вот не понимаю...

    01.07.2025

  • miker65

    Не ругайте Санька. Сейчас на жарком островке две козырные доигровки начинаются. И есть немалая вероятность что второй наш Санек с Фрицем присоединятся к Бублику часика через три в Хитроу.

    01.07.2025

  • инок

    Читаемо от Бублика, на самом деле. Ну не может он играть хорошо и долго.

    01.07.2025

  • инок

    Сане не удался 4-й и 5-й сет, к сожалению. Слишком много "но" было и в итоге проиграл матч, очень жалко Бублика.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Это просто Бублик. В одном моменте - гений, в другом - кретин, извините. Всё сам отдал в четвёртом, потом психи вперемешку с шедеврами. Два с блеском отыгранных матч-болла, а на третьем уже всё надоело. Увы, уже после первого круга турнир теряет краски.

    01.07.2025

  • Энди Энди

    Бублик, ну ты, как так.

    01.07.2025

  • емен

    Смотрел только 5 сет . Какой вывод можно сделать , Бублик при всем своем таланте - тряпка, никаких больших побед ему с таким отношением не видать ! Безвольный пятый сет, вторую его половину играл как клоун, попал хорошо не попал , да и ладно. Хочется задать вопрос , а на к у й ты сюда приехал?

    01.07.2025

