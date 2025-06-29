Текстор отойдет от оперативного управления «Лионом»

Американский бизнесмен Джон Текстор решил отойти от оперативного управления «Лионом» после понижения клуба до лиги 2.

«Я собираюсь уделять гораздо больше времени «Ботафого». У меня есть акционеры, которые решают проблемы, с которыми, честно говоря, я не очень хорошо справлялся во Франции», — цитирует Текстора Globo.

Планируется, что руководство «Лионом» возьмут на себя бывший директор «Баварии» Михаэль Герлингер и предпринимательница Мишель Кан. Клуб подаст апелляцию на решение о понижении в классе из-за финансовых проблем.

В марте «Лион» сообщил о чистом убытке в размере 117 миллионов евро за первую половину финансового года и непогашенной задолженности, за исключением денег, причитающихся за трансферы игроков (445 миллионов евро).

Текстор приобрел «Лион» в 2022 году почти за 900 миллионов евро (по оценкам), включая долг. Это была крупнейшая покупка клуба в истории французского футбола.