28 июня, 10:42

Физиотерапевт «ПСЖ» ушел из жизни в возрасте 48 лет

Камила Абдурахманова
корреспондент

Физиотерапевт клуба «ПСЖ» Седрик Дюпюи умер в возрасте 48 лет. В клубе сообщили, что он проработал в команде более 20 лет.

О причинах смерти не говорится. Еще в прошлом месяце доктор делился в соцсетях счастливыми снимками с семьей.

«Клуб «ПСЖ» выражает глубокие соболезнования в связи со смертью физиотерапевта команды Седрика Дюпюи.

Седрик был высококлассным профессионалом, его отличали доброжелательность, внимание к окружающим и человечность. Он пользовался уважением всех, кто его знал.

Семья «ПСЖ» скорбит вместе с близкими Седрика Дюпюи», — говорится в заявлении клуба.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
