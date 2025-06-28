Погба заплакал в момент подписания контракта с «Монако»

Пресс-служба «Монако» показала видео с эмоциями новичка команды Поля Погба после подписания контракта с клубом.

Монегаски объявили о переходе 32-летнего француза 28 июня. В видео попал момент, на котором Погба заплакал перед тем, как оставить подпись в контракте.

Погба не выходил на поле с сентября 2023 года. В феврале 2024 года футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года.

Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024 года. До этого он также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Гавре».