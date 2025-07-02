Жиру перешел в «Лилль»

Форвард Оливье Жиру подписал контракт с «Лиллем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним французом рассчитано на один сезон. Последний раз Жиру выступал в чемпионате Франции за «Монпелье» с 2010 по 2012 год.

28 июня «Лос-Анджелес» сообщил о прекращении сотрудничества с Жиру. Нападающий выступал за клуб с лета 2024 года и провел за команду 37 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.