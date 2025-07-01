Жиру подпишет контракт с «Лиллем» до июня 2026 года
Нападающий Оливье Жиру согласовал все условия контракта с «Лиллем», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
28 июня «Лос-Анджелес» сообщил о прекращении сотрудничества с 38-летним Жиру. Он выступал за клуб с лета 2024 года и провел за команду 37 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
