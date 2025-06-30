«Лион» сменил президента после исключения из лиги 1

Мишель Канг стала новым президентом «Лиона», который исключили из лиги 1 и перевели во второй дивизион чемпионатов Франции, сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 66-летняя Канг сменила Джона Текстора. С 2023 года она была членом совета директоров «Лиона».

В сезоне-2024/25 «Лион» набрал 57 очков и занял шестое место в таблице лиги 1, получив право выступить в Лиге Европы. 24 июня стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за нарушения финансовой отчетности. «Лион» подал апелляцию на понижение в классе.