Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

30 июня, 10:32

«Лион» сменил президента после исключения из лиги 1

Алина Савинова

Мишель Канг стала новым президентом «Лиона», который исключили из лиги 1 и перевели во второй дивизион чемпионатов Франции, сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 66-летняя Канг сменила Джона Текстора. С 2023 года она была членом совета директоров «Лиона».

В сезоне-2024/25 «Лион» набрал 57 очков и занял шестое место в таблице лиги 1, получив право выступить в Лиге Европы. 24 июня стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за нарушения финансовой отчетности. «Лион» подал апелляцию на понижение в классе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Лион
Читайте также
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Текстор отойдет от оперативного управления «Лионом»

«Марсель» близок к трансферу защитника Медины
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
2
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
3
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
4
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
5
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
6
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
7
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
10
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
11
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
15
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
16
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Илан Кеббаль

Илан Кеббаль

Париж

 4
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
Фелиш Коррея

Фелиш Коррея

Лилль

 3
И К Ж
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости