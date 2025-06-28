Футбол
28 июня, 19:23

«Монако» объявил о переходе Поля Погба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Поль Погба.
Фото ФК «Монако»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба стал игроком «Монако», сообщает пресс-сулжба монегасков.

32-летний француз подписал контракт на два сезона — до 30 июня 2027 года.

Поль Погба и&nbsp;Александр Головин.Погба — беспроигрышный вариант для «Монако». Он образует шикарную связку с Головиным

Погба не выходил на поле с сентября 2023 года. В феврале 2024 года футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года.

Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024 года. До этого он также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Гавре».

  • Владимир К.

    А может, дворянин?) Элита носила. А вот крестьяне нет. Почему все хотят быть бедными крестьянами, а не богатыми дворянами?)

    30.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну хз

    29.06.2025

  • ghost buster

    Верю, что Поль Погба еще не сказал своего последнего слова в футболе. По своим задаткам это гениальный футболист. Его первые сезоны в Ювентусе были феноменальными. Потом он попал в МЮ в весьма неудачное время, точнее безвременье, и его талант там просто загубили. Очень бы хотелось, чтобы в Монако к нему отнеслись всерьез.

    29.06.2025

  • , ?.

    Ну, фсё, Манака теперь зафеерит. Головин- Погба связка века!

    29.06.2025

  • рustot

    он пират или гомосек?

    29.06.2025

  • Спринт

    Монакскому всаднику без головы наступает аллесс с крантами .. **

    29.06.2025

  • ValeraK

    Посмотрим! Головкину приготовиться!)

    28.06.2025

  • Садовник

    Деньги на ветер.

    28.06.2025

  • Владимир К.

    Всю историю человечества, кроме последних 200 лет, носили, а тут вдруг себя ограничили. Ради кого или чего?)

    28.06.2025

  • Степочкин

    Какая такая Поля Погба ? Это мужской футбол. Серьги мужики е носят.

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Балотелли -2

    28.06.2025

  • Елисей Петров

    К Кокорину надо было в Арис, там таких любят))).

    28.06.2025

  • Владимир К.

    Во дураки то. Это же распиаренный лентяй.

    28.06.2025

