«Монако» объявил о переходе Поля Погба

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба стал игроком «Монако», сообщает пресс-сулжба монегасков.

32-летний француз подписал контракт на два сезона — до 30 июня 2027 года.

Погба не выходил на поле с сентября 2023 года. В феврале 2024 года футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года.

Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024 года. До этого он также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Гавре».