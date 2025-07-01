«Марсель» близок к трансферу защитника Медины
«Марсель» намерен подписать защитника «Ланса» Факундо Медину, сообщает L'Equipe.
По данным источника, переговоры между двумя клубами по переходу 26-летнего аргентинца продолжаются уже несколько недель. Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Контракт будет подписан на 5 лет.
В сезоне-2024/25 Медина в 31 матче за «Ланс» отметился 1 результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
2
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
3
|Страсбур
|7
|5
|0
|2
|14-7
|15
|
4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9-10
|10
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8-10
|6
|
15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3-11
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|1 : 2
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|5 : 0
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|5
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|5
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|4
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|5
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
