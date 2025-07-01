Футбол
1 июля, 06:09

«Марсель» близок к трансферу защитника Медины

Павел Лопатко

«Марсель» намерен подписать защитника «Ланса» Факундо Медину, сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры между двумя клубами по переходу 26-летнего аргентинца продолжаются уже несколько недель. Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Контракт будет подписан на 5 лет.

В сезоне-2024/25 Медина в 31 матче за «Ланс» отметился 1 результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Ланс
ФК Марсель
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» сменил президента после исключения из лиги 1

Жиру подпишет контракт с «Лиллем» до июня 2026 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 7 5 1 1 13-5 16
2
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
3
 Страсбур 7 5 0 2 14-7 15
4
 Лион 7 5 0 2 9-5 15
5
 Монако 7 4 1 2 16-12 13
6
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
7
 Лилль 7 3 2 2 14-10 11
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Тулуза 7 3 1 3 11-12 10
10
 Ренн 7 2 4 1 9-10 10
11
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
12
 Ницца 7 2 2 3 9-12 8
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Гавр 7 1 3 3 8-10 6
15
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
16
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
17
 Анже 7 1 2 4 3-11 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 1 : 2
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 2 : 2
5.10 18:15
Монако – Ницца
 2 : 2
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 5 : 0
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 5
Хоакин Паникелли

Хоакин Паникелли

Страсбур

 5
Эстебан Леполь

Эстебан Леполь

Ренн

 4
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 5 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

