«Марсель» близок к трансферу защитника Медины

«Марсель» намерен подписать защитника «Ланса» Факундо Медину, сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры между двумя клубами по переходу 26-летнего аргентинца продолжаются уже несколько недель. Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Контракт будет подписан на 5 лет.

В сезоне-2024/25 Медина в 31 матче за «Ланс» отметился 1 результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.