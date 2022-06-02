Что будет, если каждый день делать по 10 берпи?

Главное о популярном упражнении для сжигания жира.

Одним из самых популярных жиросжигающих упражнений считается берпи. Оно состоит из прыжка, планки и отжимания. Выполняют его в ускоренном темпе для наибольшего эффекта. Делать берпи можно в любом удобном месте, для него не требуется специальный инвентарь или контроль тренера. Расскажем, что будет с организмом, если выполнять его хотя бы по 10 раз в день.

История создания

В 1939 году американский врач-физиолог из Нью-Йорка Роял Хадсон Берпи придумал это упражнение, которое и получило название по его фамилии. Врач выявил, что сочетание приседания и отжимания значительно повышает выносливость.

В 1942-м берпи внедрили даже для солдат армии США, а уже потом упражнение стали включать в программы любителей и спортсменов. Еще позже изобретатель кроссфита Грег Глассман добавил в него и выпрыгивание. Сегодня берпи включают в программы тренировок в кроссфите, фитнесе, кардио.

Польза

Это упражнение помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, увеличить выносливость, привести мышцы в тонус, развить силу, улучшить координацию и функцию органов дыхания, а также эффективно разогнать метаболизм. Берпи способствует подготовке суставов и связок к последующей нагрузке. Но главный плюс — сжигание подкожных калорий, что способствует похудению и поддержанию формы без изнурительных диет. Берпи сжигает до 10 ккал в минуту.

Выполняя берпи, задействуются квадрицепсы, бицепсы, грудные и ягодичные мышцы, брюшной пресс, мышцы спины и плеч.

Группы мышц, которые задействуются при берпи.

При регулярном выполнении берпи можно укрепить позвоночник, предотвратить искривление осанки и болей в спине, а еще снять стресс и избавиться от нервного напряжения. Как бонус — заряд отличного настроения.

Противопоказания

Однако не всем рекомендуется выполнять берпи. Людям с заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы и при повышенном давлении стоит полностью исключить это упражнение.

Запрещается выполнять его и при травмах позвоночника, наличии грыжи, протрузии и смещениях. К противопоказаниям относят также воспаления суставов. Помимо этого, осторожным необходимо быть и возрастным любителям спорта, так как с возрастом часто появляются проблемы с сосудами, сердцем, костной тканью и суставами.

При обострении хронических заболеваний сделайте паузу в тренировках.

Перед выполнением стоит получить рекомендацию врача.

Техника выполнения

Классическое выполнение выглядит так: поставьте ноги на ширину плеч, затем присядьте, а ладонями упирайтесь в пол. Из такого положения необходимо встать в планку. Следом опуститесь корпусом к полу, согнув локти и отожмитесь. Верните ноги к рукам и подпрыгните вверх, сделав хлопок руками над головой.

Важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать риска получения травм и добиться максимального эффекта от упражнения. Перед ним следует выполнять разминку. Важно укреплять мышцы живота и спины, выполняя различные упражнения, чтобы не травмировать их. Новичкам рекомендуется делать все действия в спокойном темпе, увеличивая нагрузку постепенно.

Следите за осанкой, не наклоняйтесь с круглой спиной. Корпус важно держать прямо. Выполняйте все элементы четко и полноценно. Контролируйте свое дыхание. При таких быстрых движениях оно часто сбивается.

Помните, что видимых результатов можно добиться, делая полноценный комплекс на все группы мышц.

Что будет, если выполнять берпи каждый день?

Результат от ежедневного выполнения берпи у всех будет разный. Это зависит от возраста, генетических особенностей, веса, уровня подготовки, частоты и длительности тренировок. Выполняя по 10 берпи каждый день, вы сможете заметить изменения в теле, но, вероятнее всего, они будут не такие эффективные.

10 раз равняется оздоровительной зарядке, способной разогреть мышцы и разогнать кровь. При регулярном выполнении у вас заметно укрепятся мышцы. Однако для более видимых результатов нужно увеличить количество берпи.

Стоит учесть, что берпи может быть отличной разминкой перед интенсивной тренировкой. Также можно выполнять упражнение после занятий.