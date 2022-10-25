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Домашняя тренировка с фитнес-резинкой для девушек: качаем ноги и ягодицы (с видео)

Мария Сальникова
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Тренировка с фитнес-резинкой.
Фото Unsplash
Тренировка с фитнес-резинкой.
Фото Unsplash
Тренировка с фитнес-резинкой.
Фото Unsplash
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Простые и действенные упражнения с доступным инвентарем.

Что такое фитнес-резинка

Фитнес-резинка, она же эспандер, существует в двух основных формах:

— фитнес-петля (фитнес-кольцо) — замкнутая конструкция с определенным диаметром;

— фитнес-лента — свободная длинная резинка.

Лента более функциональна, так как ее при желании можно замкнуть в кольцо. При этом диаметр такого кольца можно будет регулировать самостоятельно, устанавливая степень нагрузки. Кроме того, лента больше подходит новичкам.

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Независимо от формы фитнес-резинка способна заменить несколько видов профессиональных тренажеров и «железа». За счет преодоления сопротивления мышцы прорабатываются лучше. Фитнес-резинка подходит для использования мужчинами и женщинами, ее можно применять для проработки мышц всего тела, в том числе рук и груди. Рассказываем о некоторых упражнениях на мышцы ног и ягодиц для девушек.

Упражнение для икр

Выполняется с резиновым эспандером-лентой.

Техника выполнения:

1. Сесть на пол, выпрямить ноги.

2. Накинуть ленту на стопы (на уровне середины стопы), взяться за концы ленты руками.

3. Потянуть ленту на себя: ноги должны начать сгибаться в коленях.

4. Одновременно с этим упереться стопами в ленту и стараться не дать ногам согнуться. Лента должна натянуться.

5. Почувствовать точку максимального сопротивление резинки, задержаться в этой точке на пару секунд.

6. Медленно опустить ноги.

Повторить упражнение 10-25 раз. При его выполнении качаются не только икроножные мышцы, но и бицепсы.

Тренировка с фитнес-резинкой. Фото Unsplash
Тренировка с фитнес-резинкой.
Unsplash

Упражнение для внутренней поверхности бедра

Техника выполнения:

1. Надеть резинку на ноги ниже колена.

2. Лечь на левый бок, согнуть ноги.

3. Преодолевая сопротивление резинки, отвести бедро правой ноги.

4. Повторить упражнение 10-20 раз.

5. Лечь на правый бок, выполнить отведение левого бедра.

Это же упражнение можно выполнять в положении стоя.

Упражнения на&nbsp;внутреннюю поверхность бедер. Упражнения на внутреннюю поверхность бедер. Эффект за 7 дней
Продвинутый вариант выполнения:

1. Переместить резинку чуть выше колена.

2. Встать на четвереньки.

3. Отвести правое бедро, задержаться в точке максимального сопротивления резинки.

4. Выполнить 10-20 повторов.

5. Сделать отведения левого бедра.

Если сложно выполнять много повторов, можно чередовать ноги, то есть отводить сначала одну ногу, потом другую. Общее количество повторов можно не менять.

Тренировка с фитнес-резинкой. Фото Unsplash
Тренировка с фитнес-резинкой.
Unsplash

Упражнение против «ушей» на бедрах

Техника выполнения:

1. Зафиксировать резинку на лодыжках.

2. Лечь на левый бок.

3. На выдохе поднять правую ногу, преодолевая сопротивление резинки.

4. Выполнить 10-20 подъемов.

5. Лечь на правый бок и повторить упражнения для левой ноги.

Это упражнение достаточно эффективно само по себе, а резинка лишь дополнительно увеличивает степень нагрузки.

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Продвинутый вариант выполнения:

1. Надеть резинку на уровне лодыжек.

2. Лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела.

3. Поднять прямые ноги и немного развести их.

4. Преодолевая сопротивление резинки, развести ноги в разные стороны.

5. Повторить 20 раз.

При выполнении этого упражнения создается нагрузка еще и на пресс.

Упражнение для бедер и ягодиц

Техника выполнения:

1. Надеть резинку на уровне лодыжек.

2. Встать на четвереньки, следя за тем, чтобы ладони оказались четко на одной линии с плечами.

3. На выдохе поднять левую ногу вверх, преодолевая сопротивление.

4. Сделать 10-20 повторов.

5. Выполнить махи для правой ноги.

Выполнять упражнение нужно энергично, в быстром темпе. Важно следить за тем, чтобы спина не провисала и оставалась строго параллельной полу в течение всего времени.

Здоровье
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