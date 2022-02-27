5 эффективных упражнений для красивых ягодиц

Как добиться красивых подтянутых ягодиц? Выявляем формулу успеха вместе с фитнес-тренером.

Сколько раз в неделю необходимо заниматься?

«Если мы говорим только про ягодичные, то нужно максимум 2-3 раза в неделю уделять им внимание, и то двух раз в неделю будет более чем достаточно. Я никогда не рекомендую делать акцент только на ягодичных, потому что красота — в пропорциях, гармонии. Если у нас подтянуты ягодичные, а остальное не в форме, то это, конечно, смотрится некрасиво.

Тренировки 2-3 раза в неделю нужны для того, чтобы эта мышечная группа успевала восстанавливаться. Перетренировки ведут к катаболизму (разрушению мышц), этого допустить никак нельзя, поэтому лучше делать перерывы в 1-2 дня. Я рекомендую постоянно выбирать разные программы и упражнения, чтобы мышечные группы не успели адаптироваться к определенным упражнениям», — отмечает фитнес-тренер Анна Меньшова.

Какие упражнения самые эффективные?

Итак, пять упражнений для лучшей прокачки ягодиц:

ягодичный мостик;

выпады;

зашагивания;

махи из положения лежа;

разведение согнутых ног лежа (для большего эффекта можно использовать фитнес-резинки).

Приседания тоже эффективны, но при их выполнении большую нагрузку забирают ноги и квадрицепсы. Чтобы прокачать ягодицы изолированно и не подключать остальные группы мышц, эти пять упражнений наиболее эффективны, так как они помогут не просто накачать ягодичные, но и приподнять их. Так вы добьетесь красивого перехода к заднему бицепсу бедра.

Тренировка.

Нужно ли следить за питанием?

«Очень важно потреблять необходимое количество белка, потому что ягодичные состоят в основном из мышц, где находятся большие мышечные группы, длинные волокна. Они должны из чего-то строиться, поэтому перед тренировкой необходимо за час-полтора принимать пищу, если это не вечер. В вечернее время я не рекомендую тренироваться, лучше заниматься в первой половине дня, так как отзывчивость мышц в этот период намного больше. Прием пищи должен состоять из белка и медленных углеводов, например гречки с тушеной грудкой: первая дает энергию как медленный углевод, а грудка обеспечивает белком перед тренировкой».

Зал или тренировки дома?

Тренировка.

«Я тренировала сотни девушек, и мой опыт доказывает, что дома можно достигнуть просто ошеломительных результатов, даже таких, которые не всегда могли получиться в зале. Для него нужно тратить время на дорогу, но дома мы ограничены только ленью и можем заниматься каждый день, прорабатывая разные части тела. Не нужно бояться домашних тренировок, многие к ним не приступают, думая, что это пустая трата времени. Но при правильном подходе и грамотно составленном плане тренировок даже занятия без реквизита и с весом собственного тела помогут здорово похудеть, прийти в тонус и обрести очень спортивную фигуру», — подтверждает Анна.

Ассортимент домашних упражнений просто огромен даже без реквизита и с подручными материалами: бутылка воды, стол, стул, пакеты с гречкой — все можно адаптировать для домашних тренировок, так что выбор за вами.

Как быстро можно достигнуть результата?

Исходные данные человека — количество лишнего веса или, наоборот, необходимая мышечная масса — основной фактор, влияющий на результат. Они играют самую важную роль в этом вопросе. Второй момент — насколько будут интенсивны тренировки, проходят ли они в зале/дома, с реквизитом/утяжелением или без, сколько будут длиться тренировки, как часто.

«Я всегда говорю, что за месяц можно достигнуть ошеломительных результатов. Например, мне удалось за 1,5 месяца подготовиться к выступлению на соревнованиях фитнес-бикини, благодаря ежедневным тренировкам по два раза в день и питанию. Помните, красота — не в идеальных ягодичных, а в гармонии и пропорциях. Из-за того, что не проработана спина, мы горбатимся, выпячиваем живот, все будет выглядеть неподтянуто, и даже накачанные ягодицы не смогут спасти ситуацию, поэтому так важна комплексная работа», — комментирует Анна.

Анастасия Кравченко