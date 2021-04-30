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Спорт после коронавируса: когда и как можно начинать тренироваться. Советы эксперта

Александра Эмм
Александра Эмм
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Сегодня, 08:30
Ребаундинг на эластичных системах — эффективное упражнение для восстановления после COVID-19. Фото Колледж им. Бена Вейдера Елена Рябинкова. Фото cbb.ru Упражнения на стуле SEDIAREHA. Фото Колледж им. Бена Вейдера Упражнение ребаундинг в действии. Фото Колледж им. Бена Вейдера После коронавируса надо аккуратно приступать к занятиям спортом и фитнесом. Фото Колледж им. Бена Вейдера Упражнение «пуловер» увеличивает объем грудной клетки и силу межреберных мышц. Фото Колледж им. Бена Вейдера
Ребаундинг на эластичных системах — эффективное упражнение для восстановления после COVID-19. Фото Колледж им. Бена Вейдера
Теги:
Правила возобновления тренировок после коронавирусной инфекции без вреда для организма.

Как эффективно и безопасно для здоровья приступить к занятиям спортом и фитнесом после COVID-19 и каких рекомендаций нужно придерживаться при восстановлении, рассказывает Елена Рябинкова, кандидат медицинских наук и ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера.

Елена Рябинкова. Фото cbb.ru
Елена Рябинкова. Фото cbb.ru

Последствия COVID-19

— COVID-19 представляет существенную опасность из-за своей непредсказуемости, и у 70-90% переболевших сохраняется от одного до трех симптомов. Встречаются и более серьезные осложнения: миокардиты, стресс-кардиомиопатии, нормоцитарная анемия, нефриты, лейкоэритробластическая реакция в крови.

Осложнения возникают как сразу после перенесенного заболевания, так и через 3-6 месяцев, когда может наступить неожиданный поворот в сторону ухудшения самочувствия. Консенсус спортивных врачей призывает к осторожному и медленному возвращению к спортивным тренировкам.

В процессе выздоровления часто наблюдается повышенная утомляемость. Постковидный синдром, астеновегетативный синдром в той или иной мере наблюдаются у всех перенесших COVID-19. Снижаются качество жизни людей, их работоспособность и иммунитет, повышаются тревожность и депрессия. Проявления астеновегетативного синдрома для многих оказались серьезным препятствием для возвращения к привычному образу жизни и возобновлению тренировок.

После коронавируса надо аккуратно приступать к занятиям спортом и фитнесом. Фото Колледж им. Бена Вейдера
После коронавируса надо аккуратно приступать к занятиям спортом и фитнесом. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Основные правила восстановления и реабилитации

— Главная цель реабилитации — это профилактика и снижение инвалидности, восстановление утраченных функций. Она подразделяется на три этапа: госпитальный, санаторный и амбулаторный. Когда все этапы медицинской реабилитации уже пройдены, можно говорить и о восстановлении с помощью занятий спортом и фитнесом.

К сожалению, на сегодняшний день нет единых подходов для восстановления после COVID-19 ни в медицинской реабилитации, ни в фитнесе. Все рекомендации носят фрагментарный характер и не имеют системной оценки состояния человека. Публикации на эту тему сводятся в основном к опыту предыдущих исследований восстановления после различных заболеваний, симптомы которых схожи с COVID-19. Только сейчас начинают появляться работы об эффективности или бесполезности тех или иных методов восстановления после коронавирусной инфекции.

Из основных правил реабилитации и восстановления после COVID-19 можно выделить следующие:

1. Связь с медицинскими учреждениями, которые вели больного: необходимо узнать, было поражение легких или нет, какова степень тяжести заболевания, процент поражения легких, наличие или отсутствие осложнений, имеются ли сопутствующие заболевания.

2. Мультидисциплинарность, комплексность. Один тренер, как и один массажист или физиотерапевт, ничего не сделает. Восстановление — это совместная работа. Требуется не только восстановление физических и качественных характеристик организма, но и психологическая поддержка. А также восстановление иммунитета, чтобы противостоять возможным осложнениям.

3. Обязательное диетологическое сопровождение.

4. Восстановление должно проходить постепенно. Пациент не должен быть перегружен процедурами и средствами восстановления.

5. Снижение рисков и всестороннее тестирование: готовность к физической нагрузке, факторы риска, госпитальная шкала тревоги и депрессии, индекс одышки, переносимость нагрузки и т.д.

6. Ведение дневника самоконтроля. Необходимо фиксировать все ощущения и изменения в организме, которые происходят под воздействием средств восстановления. Это позволит выбрать наиболее эффективные средства и вовремя изменить тактику восстановления, если средства неэффективны.

7. Повседневная физическая активность, прогулки.

Упражнения на стуле SEDIAREHA. Фото Колледж им. Бена Вейдера
Упражнения на стуле SEDIAREHA. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Когда можно начать заниматься спортом после ковида?

— Тренировки лучше начинать не ранее чем через две недели после выявления положительного теста при бессимптомном течении. При легкой степени заболевания и амбулаторном лечении к физическим нагрузкам можно приступать не раньше чем через четыре недели после выздоровления. И не ранее чем через шесть месяцев при тяжелом течении с пневмонией и ИВЛ или осложнении миокардит любой степени тяжести.

Одними из первых, кто разработал регламент безопасного возвращения к тренировкам, были спортивные врачи футбольной бундеслиги. Их подопечные возобновили тренировки уже в мае 2020 года. Они разделили всех переболевших по степени тяжести перенесенного заболевания, наличию прямого поражения легких и повреждению других органов и систем, осложнению после ковида и наличию сопутствующих заболеваний: артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и прочего. Для каждой группы был предложен подробный перечень необходимых анкет и исследований. При этом спортсмен должен обязательно письменно подтвердить, что на момент возобновления тренировок у него нет никаких жалоб.

Банджи фитнес в действии. Фото Колледж им. Бена Вейдера
Упражнение ребаундинг в действии. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Как вернуться к тренировкам после коронавируса?

— Сложность выбора стратегии восстановления обусловлена тем, что у каждого оно протекает по-разному. Единой картины нет, как и единых универсальных рекомендаций. Именно поэтому тренерам необходимо учитывать, в какой форме переболел человек, какие органы и системы затронул вирус SARS-CoV2, имеются ли хронические заболевания. Интенсивность тренировок следует увеличивать, ориентируясь на полученные ранее рекомендации и собственные ощущения.

Рекомендации для возвращения спортсменов и занимающихся оздоровительным фитнесом несколько отличаются.

В рекомендациях к безопасному возвращению спортсменов выделяют особо контактные виды спорта: бокс, борьба, футбол, баскетбол и другие. Для них рекомендованы более длительные сроки отдыха — больше 7-10 дней от начала исчезновения симптомов. Для всех спортсменов при возвращении обязательно тестирование. Перед началом тренировок и возвращением к соревнованиям, независимо от степени тяжести заболевания, необходимы контроль ЭКГ, мониторинг сердечного ритма, анализ крови на тропонины, факторы свертываемости крови, С-реактивный белок и другие маркеры.

Для любителей фитнеса список рекомендаций не такой обширный, но с ним также необходимо ознакомиться. Начать лучше с анкеты готовности к физической нагрузке и определения потерь: насколько уменьшилась мышечная масса, работоспособность, степень детренированности. Последнее, в свою очередь, зависит от предыдущего стажа занятий, хронических заболеваний и многих других факторов.

При легкой степени и бессимптомном течении болезни лучше начинать с 15-20 минут тренировки, постепенно к четвертой неделе увеличивая нагрузку до 40 минут.

После тяжелого течения заболевания возобновлять тренировки необходимо совместно со специалистами ЛФК и терапевтами, так как велик риск осложнений, в частности кардиомиопатий и миокардитов.

Упражнение "пуловер" увеличивает объем грудной клетки и силу межреберных мышц. Фото Колледж им. Бена Вейдера
Упражнение «пуловер» увеличивает объем грудной клетки и силу межреберных мышц. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Упражнения после коронавируса

— Основная задача при возобновлении тренировок — чтобы заработали митохондрии, своеобразные средства производства энергии в нашем организме. Это можно сделать, начав с легких прогулок. Оптимальный вариант: три раза в день по 20 минут со скоростью 1,6 км в час. Первое расстояние будет зависеть от тяжести заболевания. Но даже если оно будет всего 50 или 100 метров, необходимо сделать хотя бы одно ускорение на несколько секунд. Ходьбу в дальнейшем можно чередовать с 15-20-минутной тренировкой на велотренажере в удобном темпе.

Прогулки также можно чередовать с упражнениями, особенно полезными после перенесенной коронавирусной инфекции.

Эффективные упражнения для восстановления после коронавируса:

1. Ходьба, обязательно с ускорением. Затем чередование ходьбы и бега, а уже после бег и другие кардио-упражнения (например, на велосипеде или велотренажере).

2. Упражнения для активации лимфатической системы, помощи лимфотоку, или дренажные упражнения. Они необходимы для удаления токсинов, продуктов обмена, которые накопились за время болезни, а также для усиления кровотока и, как результат, усиления иммунного надзора за органами и тканями. К ним относится качание на месте с носка на пятку, прыжки, подскоки, качание в гамаке (аэройога), прыжки на батуте и мини-батуте, ребаундинг на эластичных системах или банджи фитнес.

3. Упражнения на стуле. Преподаватели Колледжа Вейдера разработали несколько программ, которые назвали SEDIAREHA. Они подойдут для тех, кто еще не уверен в своем равновесии или имеет выраженный астенический синдром. Постепенно можно увеличивать удельный вес упражнений стоя, но начинать рекомендуется с 70% на стуле и 30% стоя.

4. Из упражнений на тренажерах можно выделить «пуловер» — прекрасная возможность увеличить силу межреберных мышц и объем грудной клетки, а не только прокачать мышцы груди.

Записала Александра Эмм

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