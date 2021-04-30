Спорт после коронавируса: когда и как можно начинать тренироваться. Советы эксперта

Правила возобновления тренировок после коронавирусной инфекции без вреда для организма.

Как эффективно и безопасно для здоровья приступить к занятиям спортом и фитнесом после COVID-19 и каких рекомендаций нужно придерживаться при восстановлении, рассказывает Елена Рябинкова, кандидат медицинских наук и ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера.

Елена Рябинкова. Фото cbb.ru

Последствия COVID -19

— COVID-19 представляет существенную опасность из-за своей непредсказуемости, и у 70-90% переболевших сохраняется от одного до трех симптомов. Встречаются и более серьезные осложнения: миокардиты, стресс-кардиомиопатии, нормоцитарная анемия, нефриты, лейкоэритробластическая реакция в крови.

Осложнения возникают как сразу после перенесенного заболевания, так и через 3-6 месяцев, когда может наступить неожиданный поворот в сторону ухудшения самочувствия. Консенсус спортивных врачей призывает к осторожному и медленному возвращению к спортивным тренировкам.

В процессе выздоровления часто наблюдается повышенная утомляемость. Постковидный синдром, астеновегетативный синдром в той или иной мере наблюдаются у всех перенесших COVID-19. Снижаются качество жизни людей, их работоспособность и иммунитет, повышаются тревожность и депрессия. Проявления астеновегетативного синдрома для многих оказались серьезным препятствием для возвращения к привычному образу жизни и возобновлению тренировок.

После коронавируса надо аккуратно приступать к занятиям спортом и фитнесом. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Основные правила восстановления и реабилитации

— Главная цель реабилитации — это профилактика и снижение инвалидности, восстановление утраченных функций. Она подразделяется на три этапа: госпитальный, санаторный и амбулаторный. Когда все этапы медицинской реабилитации уже пройдены, можно говорить и о восстановлении с помощью занятий спортом и фитнесом.

К сожалению, на сегодняшний день нет единых подходов для восстановления после COVID-19 ни в медицинской реабилитации, ни в фитнесе. Все рекомендации носят фрагментарный характер и не имеют системной оценки состояния человека. Публикации на эту тему сводятся в основном к опыту предыдущих исследований восстановления после различных заболеваний, симптомы которых схожи с COVID-19. Только сейчас начинают появляться работы об эффективности или бесполезности тех или иных методов восстановления после коронавирусной инфекции.

Из основных правил реабилитации и восстановления после COVID-19 можно выделить следующие:

1. Связь с медицинскими учреждениями, которые вели больного: необходимо узнать, было поражение легких или нет, какова степень тяжести заболевания, процент поражения легких, наличие или отсутствие осложнений, имеются ли сопутствующие заболевания.

2. Мультидисциплинарность, комплексность. Один тренер, как и один массажист или физиотерапевт, ничего не сделает. Восстановление — это совместная работа. Требуется не только восстановление физических и качественных характеристик организма, но и психологическая поддержка. А также восстановление иммунитета, чтобы противостоять возможным осложнениям.

3. Обязательное диетологическое сопровождение.

4. Восстановление должно проходить постепенно. Пациент не должен быть перегружен процедурами и средствами восстановления.

5. Снижение рисков и всестороннее тестирование: готовность к физической нагрузке, факторы риска, госпитальная шкала тревоги и депрессии, индекс одышки, переносимость нагрузки и т.д.

6. Ведение дневника самоконтроля. Необходимо фиксировать все ощущения и изменения в организме, которые происходят под воздействием средств восстановления. Это позволит выбрать наиболее эффективные средства и вовремя изменить тактику восстановления, если средства неэффективны.

7. Повседневная физическая активность, прогулки.

Упражнения на стуле SEDIAREHA. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Когда можно начать заниматься спортом после ковида?

— Тренировки лучше начинать не ранее чем через две недели после выявления положительного теста при бессимптомном течении. При легкой степени заболевания и амбулаторном лечении к физическим нагрузкам можно приступать не раньше чем через четыре недели после выздоровления. И не ранее чем через шесть месяцев при тяжелом течении с пневмонией и ИВЛ или осложнении миокардит любой степени тяжести.

Одними из первых, кто разработал регламент безопасного возвращения к тренировкам, были спортивные врачи футбольной бундеслиги. Их подопечные возобновили тренировки уже в мае 2020 года. Они разделили всех переболевших по степени тяжести перенесенного заболевания, наличию прямого поражения легких и повреждению других органов и систем, осложнению после ковида и наличию сопутствующих заболеваний: артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и прочего. Для каждой группы был предложен подробный перечень необходимых анкет и исследований. При этом спортсмен должен обязательно письменно подтвердить, что на момент возобновления тренировок у него нет никаких жалоб.

Упражнение ребаундинг в действии. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Как вернуться к тренировкам после коронавируса?

— Сложность выбора стратегии восстановления обусловлена тем, что у каждого оно протекает по-разному. Единой картины нет, как и единых универсальных рекомендаций. Именно поэтому тренерам необходимо учитывать, в какой форме переболел человек, какие органы и системы затронул вирус SARS-CoV2, имеются ли хронические заболевания. Интенсивность тренировок следует увеличивать, ориентируясь на полученные ранее рекомендации и собственные ощущения.

Рекомендации для возвращения спортсменов и занимающихся оздоровительным фитнесом несколько отличаются.

В рекомендациях к безопасному возвращению спортсменов выделяют особо контактные виды спорта: бокс, борьба, футбол, баскетбол и другие. Для них рекомендованы более длительные сроки отдыха — больше 7-10 дней от начала исчезновения симптомов. Для всех спортсменов при возвращении обязательно тестирование. Перед началом тренировок и возвращением к соревнованиям, независимо от степени тяжести заболевания, необходимы контроль ЭКГ, мониторинг сердечного ритма, анализ крови на тропонины, факторы свертываемости крови, С-реактивный белок и другие маркеры.

Для любителей фитнеса список рекомендаций не такой обширный, но с ним также необходимо ознакомиться. Начать лучше с анкеты готовности к физической нагрузке и определения потерь: насколько уменьшилась мышечная масса, работоспособность, степень детренированности. Последнее, в свою очередь, зависит от предыдущего стажа занятий, хронических заболеваний и многих других факторов.

При легкой степени и бессимптомном течении болезни лучше начинать с 15-20 минут тренировки, постепенно к четвертой неделе увеличивая нагрузку до 40 минут.

После тяжелого течения заболевания возобновлять тренировки необходимо совместно со специалистами ЛФК и терапевтами, так как велик риск осложнений, в частности кардиомиопатий и миокардитов.

Упражнение «пуловер» увеличивает объем грудной клетки и силу межреберных мышц. Фото Колледж им. Бена Вейдера

Упражнения после коронавируса

— Основная задача при возобновлении тренировок — чтобы заработали митохондрии, своеобразные средства производства энергии в нашем организме. Это можно сделать, начав с легких прогулок. Оптимальный вариант: три раза в день по 20 минут со скоростью 1,6 км в час. Первое расстояние будет зависеть от тяжести заболевания. Но даже если оно будет всего 50 или 100 метров, необходимо сделать хотя бы одно ускорение на несколько секунд. Ходьбу в дальнейшем можно чередовать с 15-20-минутной тренировкой на велотренажере в удобном темпе.

Прогулки также можно чередовать с упражнениями, особенно полезными после перенесенной коронавирусной инфекции.

Эффективные упражнения для восстановления после коронавируса:

1. Ходьба, обязательно с ускорением. Затем чередование ходьбы и бега, а уже после бег и другие кардио-упражнения (например, на велосипеде или велотренажере).

2. Упражнения для активации лимфатической системы, помощи лимфотоку, или дренажные упражнения. Они необходимы для удаления токсинов, продуктов обмена, которые накопились за время болезни, а также для усиления кровотока и, как результат, усиления иммунного надзора за органами и тканями. К ним относится качание на месте с носка на пятку, прыжки, подскоки, качание в гамаке (аэройога), прыжки на батуте и мини-батуте, ребаундинг на эластичных системах или банджи фитнес.

3. Упражнения на стуле. Преподаватели Колледжа Вейдера разработали несколько программ, которые назвали SEDIAREHA. Они подойдут для тех, кто еще не уверен в своем равновесии или имеет выраженный астенический синдром. Постепенно можно увеличивать удельный вес упражнений стоя, но начинать рекомендуется с 70% на стуле и 30% стоя.

4. Из упражнений на тренажерах можно выделить «пуловер» — прекрасная возможность увеличить силу межреберных мышц и объем грудной клетки, а не только прокачать мышцы груди.

Записала Александра Эмм