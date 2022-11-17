5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть

Некоторые из них и вовсе могут навредить здоровью.

Лучший напиток во время диеты — чистая вода без газа. Достаточное количество жидкости делает процесс похудения эффективным. Советую отказаться от пяти популярных напитков, чтобы улучшить здоровье и сбросить лишние килограммы.

Детям и взрослым необходима вода: она нормализует большинство процессов в организме: запускает метаболизм, поддерживает в норме водно-солевой баланс, улучшает состояние кожи.

Без достаточного количества жидкости сложно представить здоровое похудение, ведь при обезвоживании организм будет запасать воду и вес начнет расти из-за отеков. Дефицит воды также провоцирует замедление метаболизма.

Я рекомендую выпивать индивидуальную норму воды ежедневно. Рассчитать ее можно по формуле: 30 мл воды на 1 кг веса взрослого человека.

Если вы твердо решили похудеть и улучшить состояние здоровья, пересмотрите меню и обратите внимание, что вы пьете в течение дня.

Часто встречаются случаи, когда человек действительно ест мало полноценной пищи, но злоупотребляет калорийными напитками, например кофе с сиропами или газировками.

Я выделяю пять напитков, которые мешают похудеть и часто становятся виновниками лишних килограммов.

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Сладкие газировки

Газированные напитки с обилием сахара и ароматизаторов усиливают аппетит, повышают уровень сахара в крови и провоцируют набор лишних килограммов больше, чем булочки. Употребляя сладкую газировку, мы быстро превышаем дневную норму сахара и калорий.

В среднем один литр газировки содержит 112 г сахара и около 420 ккал, что равноценно полноценному приему пищи, например боулу с креветками, авокадо и черным рисом.

Отмечу, что многие производители добавляют в газировки кофеин, красители и ортофосфорную кислоту — вещества, которые вымывают кальций из организма.

Низкокалорийные газировки ничуть не полезнее классических вариантов с рафинированным сахаром. Нулевая калорийность достигается с помощью замены обычного сахара на сахарозаменители — в основном небезопасный аспартам, который распадается на формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин (становится токсичным в сочетании с другими белками).

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Кофе со сладкими добавками

Одна чашка молочного кофе с сиропом может иметь калорийность полноценного обеда и содержать дневную норму сахара, которую лучше получать из фруктов, более полезных для здоровья. Пользы от пустых жидких калорий никакой, кроме минутного наслаждения и сахарной эйфории.

В сладком кофе нет питательных веществ, поэтому он не насыщает и не дает длительной энергии. Резкий скачок инсулина в крови создает иллюзию прилива сил, но в течение 20 минут эффект проходит и мы испытываем сонливость и слабость.

Сладкий напиток повышает уровень сахара в крови, наполняет организм быстрыми углеводами и раззадоривает аппетит. После такого кофе нам еще больше хочется есть, и, как следствие, мы переедаем.

Все виды кофе с сахаром и добавками (зефир, сиропы, шоколад, сливки) — это высококалорийные «ловушки» из быстрых углеводов, которые провоцируют нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, появление акне и набор лишнего веса. Такой напиток нужно убрать из меню, чтобы сохранить стройность и здоровье.

Если не можете отказаться от кофе, который также обладает мочегонным эффектом и может спровоцировать обезвоживание, советую добавлять в него полезные специи: гвоздику, кардамон, имбирь, куркуму, корицу, бадьян, апельсин, мускатный орех.

В кафе и кофейнях старайтесь пить кофе с максимально простым составом: натуральный кофе, вода или молоко (предпочтительно растительное), специи.

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Пакетированные соки

Соки и нектары из магазинов не так полезны, как заявляет реклама. Во-первых, эти напитки бедны растительной клетчаткой и содержат незначительное количество витаминов, минералов и аминокислот. Во-вторых, большая часть брендов предлагает напитки с обилием сахара, красителей и консервантов вдобавок к естественному содержанию фруктозы во фруктах.

То есть сок — это пустые калории в жидком виде, которые не насыщают, повышают уровень инсулина и провоцируют набор веса. Выпивая стакан сока, мы получаем до 250 ккал, но без долгосрочной энергии, питательных и полезных веществ.

По содержанию сахара и калорийности фруктовые соки и нектары почти идентичны сладкой газировке. Например, в стакане яблочного сока — 26 г сахара, а в таком же объеме классической колы — 26,5 г.

Чрезмерное употребление соков (даже свежевыжатых) провоцирует набор лишнего веса, развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета. Отмечу, что в соках много кислот, которые могут нанести вред слизистой желудка и повредить зубную эмаль.

Кофе «3 в 1»

Натуральный кофе в умеренных количествах полезен для здоровья: поднимает настроение, способствует активизации центральной нервной системы, улучшает пищеварение. Но кофейный продукт «3 в 1» не имеет ничего общего с настоящим напитком, ведь в его состав входит до 70% сахара, а также сухие сливки и молоко, зачастую низкого качества, на основе растительного сырья.

Доля самого кофе в таком напитке может достигать не более 0,3% на пакетик. В таком напитке, кроме огромного количества пустых калорий, еще и обилие «химии», что негативно сказывается на всем организме, в первую очередь на стройности.

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Алкогольные напитки

Во-первых, большая часть алкоголя — высококалорийные напитки, которые сложно перерабатываются и усваиваются. Из-за этого происходит замедление обмена белков, жиров и углеводов. Алкоголь не превращается в жировые отложения сам по себе, но замедляет процесс расщепления и сжигания жиров. В результате организм превращает в жиры другие съеденные продукты, которые подаются к спиртному.

Больший вред стройности наносят коктейли, в состав которых входят сладкие сиропы, соки, другие добавки. Пара коктейлей за вечер не насыщает так, как полноценный ужин, поэтому мы едим вместе с напитком стейк, десерт, салат с заправкой и в итоге переедаем.

Главное правило здорового похудения — полноценный рацион и рациональный подход к меню. Старайтесь сбалансировать питание по нутриентам, не голодайте, а вредные напитки замените травяными чаями, отварами с ароматными специями.