ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Что будет, если пить горячую воду каждый день? Многие считают, что она помогает похудеть

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
1/3
Но в этом вопросе не все так однозначно.

Мнением поделились эксперт-преподаватель сети X-Fit, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren Ксения Шульга и фитнес-тренер лаборатории тела Focus on you, диетолог, член РАЭ Артем Тужиков.

Как горячая вода влияет на организм

«Вода повышенной температуры может благотворно влиять на организм, и в частности на органы пищеварения. Она способна улучшать процесс усвоения пищи и работу кишечника. Употребление теплой или горячей воды у некоторых снижает вероятность запоров»
Шульга Ксения
Фитнес-тренер

Большинство современных людей пьют мало воды, поскольку считают, что сок, кофе, газировка могут ее заменить, но это не так. Поэтому регулярное употребление горячей воды, пусть даже мотивированное похудением, окажет положительное воздействие на внутренний баланс организма.

Ксения Шульга: «Не забывайте, что в течение дня в среднем стоит выпивать порядка трех литров воды в зависимости от веса и образа жизни. Точные рекомендации вам сможет дать врач-диетолог, к которому следует обязательно обратиться, задавшись целью снижения веса».

Горячая вода приводит к повышению температуры тела и кратковременному улучшению кровообращения. Однако доказательной базы как таковой в отношении увеличения таким образом энергозатрат организмом, нет — эти исследования весьма противоречивы. Поэтому говорить о позитивном влиянии горячей воды с точки зрения потери веса можно лишь в отдельных случаях и при соблюдении определенных условий.

Горячая вода помогает похудеть. Фото unsplash.com
unsplash.com

Можно ли похудеть с помощью горячей воды?

Оба эксперта в области фитнеса и питания сошлись на мнении, что похудение с помощью горячей воды скорее миф, нежели правда. А все положительные эффекты в этом направлении обусловлены другими сопутствующими причинами.

«Эффект похудения» может быть обусловлен длительностью всасывания воды.

Ксения Шульга: «Теплая или горячая вода задерживается в желудке несколько дольше в сравнении с холодной водой. Это снижает аппетит и притупляет чувство голода. Есть рекомендации до еды выпивать около полулитра теплой или горячей воды, чтобы снизить объем потребляемой пищи. Такая методика позволяет уменьшить количество поступающих калорий, что может способствовать снижению веса».

Сколько пить в&nbsp;день воды? Водный баланс: сколько пить в день воды и какую именно воду?

Важно учитывать персональные рекомендации врача-диетолога, потому что урезанное питание способно привести к проблемам со здоровьем.

Для похудения важно регулярно тренироваться, четко выдерживать время работы мышц под нагрузкой, отдыха между подходами и уровень нагрузки. Если при этом вы будете потреблять достаточное количество воды, отдавая предпочтение теплой или горячей, то результат не заставит себя долго ждать.

Горячая вода помогает похудеть. Фото unsplash.com
unsplash.com

Как объяснить реальные случаи похудения с помощью горячей воды

Артем Тужиков, психолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), чтобы разобраться в этой теме, выбрал нестандартный подход и обратился к Первому закону термодинамики, который гласит, что энергия не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда, только меняет форму. Он применим и к процессам, происходящим в организме человека.

Все секреты о&nbsp;воде. Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить

Однако есть другой интересный момент — это наша психика и ее субъективные реакции, основанные на личном опыте. Для некоторых людей убежденность в том, что порция горячей воды на ежедневной основе будет способствовать похудению, формирует у них максимальную приверженность другим, основным правилам похудения. В итоге человек перестает переедать и лучше следит за диетой, больше двигается, высыпается, ходит на тренировки и т.д.

Артем Тужиков: «Результатом всех действий станет избавление от лишних килограммов. Но человек будет уверен, что это все благодаря горячей воде каждый день, а не комплексу действий, направленных на изменение образа жизни».

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке
Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022
NYT сообщила о подтверждении подлинности видеокадров с места расстрела российских пленных
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Из-за чего бывает одышка и как от нее избавиться
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости