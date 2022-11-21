Что будет, если пить горячую воду каждый день? Многие считают, что она помогает похудеть

Но в этом вопросе не все так однозначно.

Мнением поделились эксперт-преподаватель сети X-Fit, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren Ксения Шульга и фитнес-тренер лаборатории тела Focus on you, диетолог, член РАЭ Артем Тужиков.

Как горячая вода влияет на организм

Большинство современных людей пьют мало воды, поскольку считают, что сок, кофе, газировка могут ее заменить, но это не так. Поэтому регулярное употребление горячей воды, пусть даже мотивированное похудением, окажет положительное воздействие на внутренний баланс организма.

Ксения Шульга: «Не забывайте, что в течение дня в среднем стоит выпивать порядка трех литров воды — в зависимости от веса и образа жизни. Точные рекомендации вам сможет дать врач-диетолог, к которому следует обязательно обратиться, задавшись целью снижения веса».

Горячая вода приводит к повышению температуры тела и кратковременному улучшению кровообращения. Однако доказательной базы как таковой в отношении увеличения таким образом энергозатрат организмом, нет — эти исследования весьма противоречивы. Поэтому говорить о позитивном влиянии горячей воды с точки зрения потери веса можно лишь в отдельных случаях и при соблюдении определенных условий.

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Можно ли похудеть с помощью горячей воды?

Оба эксперта в области фитнеса и питания сошлись на мнении, что похудение с помощью горячей воды скорее миф, нежели правда. А все положительные эффекты в этом направлении обусловлены другими сопутствующими причинами.

«Эффект похудения» может быть обусловлен длительностью всасывания воды.

Ксения Шульга: «Теплая или горячая вода задерживается в желудке несколько дольше в сравнении с холодной водой. Это снижает аппетит и притупляет чувство голода. Есть рекомендации до еды выпивать около полулитра теплой или горячей воды, чтобы снизить объем потребляемой пищи. Такая методика позволяет уменьшить количество поступающих калорий, что может способствовать снижению веса».

Важно учитывать персональные рекомендации врача-диетолога, потому что урезанное питание способно привести к проблемам со здоровьем.

Для похудения важно регулярно тренироваться, четко выдерживать время работы мышц под нагрузкой, отдыха между подходами и уровень нагрузки. Если при этом вы будете потреблять достаточное количество воды, отдавая предпочтение теплой или горячей, то результат не заставит себя долго ждать.

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Как объяснить реальные случаи похудения с помощью горячей воды

Артем Тужиков, психолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), чтобы разобраться в этой теме, выбрал нестандартный подход и обратился к Первому закону термодинамики, который гласит, что энергия не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда, только меняет форму. Он применим и к процессам, происходящим в организме человека.

Однако есть другой интересный момент — это наша психика и ее субъективные реакции, основанные на личном опыте. Для некоторых людей убежденность в том, что порция горячей воды на ежедневной основе будет способствовать похудению, формирует у них максимальную приверженность другим, основным правилам похудения. В итоге человек перестает переедать и лучше следит за диетой, больше двигается, высыпается, ходит на тренировки и т.д.

Артем Тужиков: «Результатом всех действий станет избавление от лишних килограммов. Но человек будет уверен, что это все благодаря горячей воде каждый день, а не комплексу действий, направленных на изменение образа жизни».