Врач объяснил, какие симптомы говорят о дефиците витамина D

Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью «Москве-24» рассказал, что устойчивая слабость и боли во всем теле могут быть спровоцированы дефицитом витамина D.

«Если показатель между 20 и 10, то это уже выраженная недостаточность. Тут уже могут проявляться всякие невнятные вещи вроде разнообразных болей по всему телу», — предостерег врач.

По словам специалиста, падение витамина D ниже 10 приводит к размягчению и болям в области плоских костей (кости таза, грудина). Начинают болеть мышцы и состояние напоминает простудное.

При появлении вышеперечисленных симптомов Алексей Хухрев рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. Он поможет определить истинную причину и назначить лечение.