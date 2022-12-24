ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:00

Врач объяснил, какие симптомы говорят о дефиците витамина D

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Женщина держится за спину от боли.
Фото Freepik

Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью «Москве-24» рассказал, что устойчивая слабость и боли во всем теле могут быть спровоцированы дефицитом витамина D.

«Если показатель между 20 и 10, то это уже выраженная недостаточность. Тут уже могут проявляться всякие невнятные вещи вроде разнообразных болей по всему телу», — предостерег врач.

По словам специалиста, падение витамина D ниже 10 приводит к размягчению и болям в области плоских костей (кости таза, грудина). Начинают болеть мышцы и состояние напоминает простудное.

При появлении вышеперечисленных симптомов Алексей Хухрев рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. Он поможет определить истинную причину и назначить лечение.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
1
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доктор Мясников рассказал о пользе душа при болезни

Терапевт назвала 3 лучших варенья зимы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости