Что съесть, если ничего не хочется? Рассказывает нутрициолог

В некоторых случаях не стоит себя заставлять.

Вероятно, каждому хотя бы однажды приходилось сталкиваться с тем, что на еду не хочется даже смотреть. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, по каким причинам может отсутствовать аппетит, и дала советы, как бороться с этой проблемой.

Почему может не хотеться есть

Причинами потери аппетита могут быть как соматические, так и психологические заболевания и состояния.

Стресс, депрессия, нервная анорексия и т. п.

Когда мы нервничаем, работа мозга направлена на решение проблемы, а не на удовлетворение базовых потребностей. Перистальтика кишечника замедляется, выработка гормонов нарушается, чувство голода становится менее острым или вообще не ощущается.

Отсутствие аппетита можно побороть только после устранения психологических проблем. С депрессией и нервной анорексией необходимо обращаться к психиатру или психотерапевту, имеющим опыт работы с расстройствами пищевого поведения. Со стрессом можно попытаться справиться самостоятельно, задействуя традиционные приемы, в том числе дыхательные практики, травяные ванны, аромотерапию и т. д. Когда стресс пройдет, аппетит появится.

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Дефицит витаминов и минералов

Прежде всего речь идет о цинке, витаминах группы В, витамине А.

Интоксикация организма

Она может быть связана не только с пищевым отравлением или злоупотреблением алкоголем, но и с условиями труда (работой на вредном производстве). Причиной интоксикации могут быть также заболевания органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек и др. При наличии заболеваний необходимо обратиться к врачу (гастроэнтерологу, гепатологу, нефрологу и т. д.).

Инфекции дыхательных путей, простудные заболевания

Повышение температуры вызывает обезвоживание, интоксикацию и общую слабость, приводя к отсутствию желания есть. При этом, как правило, затруднена работа органов обоняния, так что стимулирования аппетита за счет запаха вкусной еды не происходит.

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Онкологические заболевания

Факторы потери аппетита: психологическое состояние, химиотерапия, тошнота, вызванная как изменениями в организме, так и лечением. Решать, каким образом можно помочь пациенту в каждом конкретном случае, вправе только врач-специалист.

Эндокринные заболевания

Гипофизарная и надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз, сахарный диабет могут вызывать отсутствие аппетита. Врач-эндокринолог сумеет дать нужные рекомендации.

Токсикоз

Первый триместр беременности почти всегда сопровождается тошнотой, рвотой и нежеланием есть. Как правило, последствия токсикоза лечатся в стационаре.

В каких случаях не нужно заставлять себя есть

Как уже было отмечено, при депрессии, онкологии, эндокринных расстройствах, нервной анорексии, заболеваниях ЖКТ не следует пытаться решить проблему самостоятельно. Лечение, назначенное врачом, поможет справиться и с потерей аппетита.

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Что съесть, если к врачу обращаться не надо

При стрессе

Есть желательно небольшими порциями. Объем продуктов должен рассчитываться исходя из образа жизни и физической активности. Не рекомендуются алкоголь, «быстрые» углеводы (блюда, содержащие сахар, крахмал) и продукты, в которых есть трансжиры. Показаны полезные жиры (рыба, мясо, авокадо, яйца, грецкие орехи, сметана, творог), черный шоколад, куркума, овощи, ферментированные продукты (например, кисломолочные).

При дефиците витаминов и минералов

Очевидное решение: включить в ежедневное меню продукты, в которых есть недостающие вещества.

При интоксикации

Рекомендуется употреблять достаточное количество воды: 30-40 мл на 1 кг веса. Можно также пить травяные чаи с желчегонным и лимфодренажным эффектом.

Улучшить аппетит помогут костные бульоны (из мяса, в том числе птицы и дичи, рыбы, овощей), зелень, овощи и фрукты. При этом нужно сократить количество быстрых углеводов, тяжело усвояемого белка.

При инфекции дыхательных путей и простуде

Можно использовать уже ставшие классикой травяные чаи и куриный бульон.

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