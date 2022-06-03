Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников

Расскажем, чем внешне различаются съедобные и несъедобные грибы и как помочь при отравлении.

Если вы начинающий грибник, то еще до похода в лес необходимо как следует подготовиться. Чтобы в корзинку попали только съедобные грибы, нужно выяснить, как они выглядят. Изучать их внешний вид и отличительные особенности лучше не по иллюстрациям, а желательно увидеть их в реальности. Сходите на «тихую охоту» в сопровождении опытного грибника, который наглядно продемонстрирует вам съедобные грибы. Обращайте внимание не только на внешний вид грибов, но и место, где они растут.

Существует много народных способов проверки грибов на содержание ядовитых веществ. Не все эти методы являются безопасными для здоровья человека. Особенно это касается вариантов, где необходимо употреблять в пищу продукт в сыром виде. Наиболее грамотно и безопасно можно выявить съедобные грибы на основе отличительных характерных признаков.

Как определить ядовитый гриб. vosadu-li-vogorode.ru

Грибник с 20-летним стажем Надежда Новикова рекомендует быть внимательными при сборе грибов и обращать внимание на их внешний вид.

Изучите внутреннюю сторону грибной шляпки. По внешнему виду можно определить ее строение. Грибы, непригодные в пищу, часто имеют пластинчатое строение шляпки, съедобные — трубчатое. Отличительные особенности нижней части гриба также могут свидетельствовать о содержании в нем ядовитых веществ. У поганок всех видов в нижней части ножки есть небольшое утолщение. Если на ножке есть «юбочка», расположенная ближе к шляпке, этот гриб тоже нельзя употреблять в пищу.

Помимо того, что грибы можно собирать в лесу, их еще можно вырастить самостоятельно на приусадебном участке. «Для меня основной запас грибов составляют опята из леса. У себя же выращиваю вешенку устричную, чтобы грибы всегда были под рукой», — пишет опытный садовод-огородник и редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Как отличить ложные грибы от съедобных?

Многие грибы имеют схожие признаки. При этом одни из них можно употреблять в пищу без вреда для здоровья, а другие — смертельно опасны. Любителям «тихой охоты» следует быть очень внимательными при сборе грибов. Если возникают сомнения, лучше не класть гриб в корзину. У съедобных грибов есть несъедобные двойники.

Как отличить съедобный гриб от двойника. mypresentation.ru

Желчный и сатанинский гриб

Эти грибы нельзя употреблять в пищу, они являются ядовитыми. Внешне они схожи со съедобным боровиком. Но при внимательном осмотре можно выявить отличительные особенности. У желчного гриба на ножке вы увидите темную сетку, а у сатанинского — красную. Понаблюдайте меняет ли цвет срез грибной ножки. Если он имеет розовый оттенок, то этот гриб является несъедобным. Настоящий боровик при разрезании ножки цвет не меняет.

Ложный подосиновик

Цвет шляпки такого гриба окажется более темным, чем у настоящего подосиновика. Также можно сделать на ножке надрез и посмотреть на ее цвет. У гриба, который без опасений можно класть в корзину, ножка потемнеет. При этом у ложного подосиновика она не изменится.

Ложный подберезовик

У этого гриба цвет шляпки окажется темнее, чем у схожего с ним съедобного гриба. Срез ножки будет иметь синий оттенок. При сборе грибов следует обращать внимание на место, где вы их обнаружили. Несъедобный ложный подберезовик не растет под березами.

Ложные лисички

Эти грибы имеют более яркий окрас шляпок, чем настоящие лисички. Несъедобные грибы ярко-оранжевого цвета. Лисички, которые можно собирать, имеют более бледный светло-оранжевый или желтый цвет. Если такой гриб надломить, из него будет выделяться жидкость. Капли белого цвета свидетельствуют о том, что этот гриб в пищу использовать нельзя.

Ложные опята

Ложные опята от настоящих можно отличить по яркому окрасу. Их шляпки имеют насыщенный красно-коричневый цвет. Ножки этих грибов имеют утолщение у основания. В то время как съедобные опята бледного цвета и имеют характерный грибной запах. У ложных опят присутствует запах плесени.

Бледная поганка

Этот гриб является одним из самых опасных не только для здоровья, но и для жизни человека. Бледная поганка схожа с шампиньонами и сыроежками.

Распознать ядовитый гриб поможет кольцо на ножке и «чашечка» в ее основании. Пластинки шляпки имеют белый цвет, а у шампиньонов — темные. МЧС России рекомендует обращать на эти признаки внимание, чтобы отличить съедобные грибы от несъедобных.

Мифы о съедобных и ядовитых грибах

Не стоит доверять непроверенным способам определения несъедобных грибов. Некоторые народные приметы являются ошибочными, могут причинить существенный вред организму человека.

Есть мнение, что только съедобные виды грибов имеют приятный вкус. На самом деле и несъедобные представители могут иметь подобные качества. Определять грибы, пригодные для приготовления, необходимо только по внешним признакам. Пробовать их на вкус нельзя. Такого рода эксперименты способны привести не просто к негативным последствиям, нарушив работу желудочно-кишечного тракта, но и к сильной интоксикации организма. Некоторые полагают, что молодые грибы безопасны, даже если они являются ядовитыми, и только по мере роста гриба в нем накапливаются опасные для жизни человека вещества. На самом деле в пищу нельзя употреблять любые грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, независимо от этапов их роста. Лисички. Фото Global Look Press Ошибочной является версия, что абсолютно все ядовитые грибы имеют неприятный запах. На самом деле это не так. Дело в том, что некоторые грибы не имеют запаха вообще. Другие же представители несъедобных грибов могут иметь, напротив, приятный аромат. Даже грибы, в которых есть насекомые, могут оказаться несъедобными для человека. Если вы заметили на них червей, улиток, не стоит быть уверенными, что эти грибы можно употреблять в пищу. Одним из самых опасных заблуждений является миф о том, что алкоголь способен нейтрализовать ядовитые вещества. Напротив, алкоголь действует подобно катализатору. Употребление подобных напитков способствует интоксикации организма. Не стоит надеяться на то, что термическая обработка способна избавить грибы от токсинов. Некоторые вещества, вызывающие отравления, устойчивы к высоким температурам.

Если найденные вами грибы даже незначительно отличаются по внешним признакам от съедобных, не берите их.

Используйте проверенные способы, чтобы идентифицировать несъедобные экземпляры. Ошибка может повлечь за собой отравление, обострение хронических заболеваний, общее ухудшение самочувствия, аллергические реакции. В некоторых случаях есть вероятность летального исхода.

Можно ли отравиться съедобными грибами

При определенных условиях даже съедобные грибы могут стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Бактерии

Нарушение правил выращивания, сбора транспортировки и хранения грибов может стать причиной бактериального заражения. Источником может стать емкость для хранения, несоблюдение мер гигиены сотрудниками склада и торгового помещения.

Не стоит доверять народным способам определения несъедобных грибов. Фото Global Look Press

Ботулизм

Для этого заболевания характерно ухудшение общего самочувствия, головокружение, боль в области живота. Возможно появление таких симптомов, как тошнота, рвота, диарея. У пострадавшего ухудшается зрение, нарушаются дыхательная функция и речь. Появляется сухость во рту, и затрудняется процесс глотания. Недуг может привести к параличу. Ботулизм требует медикаментозного лечения и врачебного наблюдения.

Токсины

Грибы, подобно сорбентам, способны поглощать вещества, которые их окружают. Немаловажную роль играет место сбора грибов. Территория промышленных предприятий и места вывоза отходов не подходят для «тихой охоты». Даже съедобные грибы впитывают, как губки, химикаты и тяжелые металлы. Попадание подобных веществ в организм человека может вызвать тяжелое токсическое поражение внутренних органов.

Переедание

Не следует злоупотреблять блюдами на основе грибов. Этот продукт необходимо употреблять в умеренном количестве. Нельзя давать грибы в пищу детям. Их пищеварительная система еще не готова к такого рода продуктам. Также стоит ограничить употребление грибов людям, страдающим заболеваниями желудка, кишечника, печени. В некоторых случаях этот продукт противопоказан к употреблению в любом виде.

Первая помощь при отравлении грибами

Заниматься самолечением при подозрении на отравление грибами не стоит.

Вызвать бригаду скорой помощи, если появилось:

общее недомогание, слабость, ухудшение самочувствия;

боль в животе;

бледность кожных покровов;

тошнота, рвота;

диарея;

головокружение;

одышка.

Не медлите с вызовом неотложной помощи. Самостоятельно можно принять сорбенты для снижения симптомов интоксикации. А после стабилизации состояния потребуется обильное щелочное питье для восполнения потери жидкости.