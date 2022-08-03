Как меняется цвет кожи при онкологии: 5 примеров

Раковые заболевания проявляются множеством признаков. Изменение цвета кожи само по себе не свидетельствует о раке, но в сочетании с другими симптомами может стать поводом для обращения к врачу. Рассказываем, как изменяется вид кожи в зависимости от типа онкологического заболевания.

Землистый цвет кожи

Изменение цвета лица может дополняться сухостью кожи, зудом, появлением кожных складок. Серый цвет лица может появиться из-за плохой экологии, недосыпа, стресса, неправильного ухода за кожей и вследствие множества других причин, не связанных с раковым заболеванием. Однако если изменение цвета кожи сопровождается резкой потерей веса, хронической усталостью, повышенной утомляемостью, болями во время справления физиологических потребностей и так далее, следует пройти обследование, чтобы исключить наличие злокачественной опухоли в кишечнике или рак кожи.

Землистый цвет кожи.

Желтоватый цвет кожи

Желтушность кожи, а также белков глаз ни при каком раскладе нельзя игнорировать: эти признаки указывают на заболевания печени и поджелудочной железы. Заболевания не всегда связаны с онкологией, однако установить степень опасности болезни, проявляющей себя желтизной кожных покровов, может только врач. Проконсультироваться с ним нужно обязательно, поскольку рак печени и рак поджелудочной железы относятся к наиболее опасным и плохо поддающимся лечению. А любую болезнь проще предотвратить, чем лечить.

Желтоватый цвет кожи. Фото «СЭ»

Потемнение кожи

Темные полоски различных оттенков — от светло-серого, похожего на загрязнение, до темно-коричневого и синюшно-черного — могут сигнализировать о раке желудка либо о других опасных заболеваниях, в том числе о диабете. Появляются темные участки чаще всего на шее сзади, на коленях, локтях, подмышках, реже — на животе и на лице. В случае обнаружения темных полосок на коже рекомендуется обратиться к дерматологу-онкологу или сделать гастроскопию.

Полоски исчезают самостоятельно после излечения заболевания, вызвавшего их появление.

Потемнение кожи.

Бледный цвет кожи

Бледность сама по себе не повод бить тревогу, так как является реакцией не только на заболевания внутренних органов, но и на изменение эмоционального состояния. Однако если бледный цвет лица наблюдается длительное время, не проходит после пребывания на свежем воздухе, а также если есть другие симптомы заболевания, то следует обратиться к врачу. Бледность кожи в сочетании с тошнотой, отвращением к еде, болью или дискомфортом в желудке во время еды, потерей веса, беспричинной апатией может быть признаком рака желудка, рака кишечника или лейкоза (рака крови).

Бледный цвет кожи.

Красный цвет кожи

Покраснение кожи, как и бледность, может свидетельствовать не только о болезнях, но и о смене эмоционального состояния. Вместе с тем «лихорадочный» румянец, если вместе с ним присутствуют отечность лица, сыпь вокруг глаз, одышка, кровавый кашель, может являться признаком рака легких. Сходные внешние проявления имеют и другие тяжелые заболевания дыхательных путей.

Красный цвет кожи.

Также не следует забывать, что на онкологические заболевания могут указывать родинки (особенно если они меняют форму и цвет с течением времени), незаживающие язвы, образование «кожных рогов», появление беспричинных синяков.

Рекомендуется внимательно следить за изменениями организма и проходить обследование при малейшем подозрении на онкологию.