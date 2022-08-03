Малина: польза и вред для организма человека
Малина — продукт, который смело можно отнести к категории суперфуд. Чем эта ягода так ценна, как ее выбрать и хранить и кому она может быть противопоказана, знает врач-эндокринолог, диабетолог, диетолог Ольга Михайловна Павлова.
Какая бывает малина?
Свежая, ароматная, только что собранная малина — райское наслаждение в плане как эстетики, так и бесконечной пользы для организма.
Малина бывает очень разной, насчитывается около 120 видов, отличающихся по:
-
периоду созревания плодов;
-
обильности урожая;
-
цвету (красная, желтая, пурпурная, черная);
-
вкусовым качествам;
-
размеру;
-
форме ягод и листьев;
-
устойчивости к воздействию температур;
-
месту селекции и пр.
В нашей стране малина — одна из самых любимых и распространенных ягод. Ее выращивают как в южных регионах, так и в центральной полосе, вплоть до Урала и Сибири.
Малина растет и в диком виде. Такие ягодки меньше размером, но обладают более ярким ароматом и вкусом. Существует даже мнение, что концентрация полезных веществ в лесной малине выше.
Как выбрать вкусные ягоды?
Внешний вид малины лучше всего говорит о ее качестве. Но есть еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
-
Чем насыщеннее аромат, тем вкуснее малина.
-
Ягоды должны быть сухими и упакованы в перфорированную емкость или коробочку со свободной аэрацией, поскольку, пустив сок, малина быстро испортится.
-
Если вы сами собираете малину, делайте это в сухую погоду, ягоды сохранятся дольше.
-
Избегайте подгнивших ягод с плесенью — это напрямую скажется на вкусовых качествах и сроках хранения.
-
Мойте малину непосредственно перед тем, как собираетесь ее съесть.
При выборе ягод обращайте внимание на сорт. И пусть вас не смущает цвет — желтоплодная малина обладает не менее насыщенным вкусом, чем обычная, а в черной даже ощущаются нотки тутовника.
Как хранить малину?
Малина очень быстро пускает сок, увядает и впитывает запахи других продуктов. Даже в холодильнике держать долго ее не получится, ягоды попросту потеряют свои вкусовые качества и полезные свойства. Поэтому диетолог Ольга Павлова рекомендует есть малину в свежем виде, а также готова поделиться эффективными способами сохранения ягод.
Заморозка малины
Заморозка малины производится следующим образом:
-
тщательно ополосните ягоды прохладной водой;
-
просушите бумажными полотенцами;
-
чтобы сохранить красивый вид и структуру ягод, аккуратно разместите малину на поддоне или противне и поставьте в морозилку. Когда ягодки заледенеют их можно пересыпать в любую другую емкость или пакетик и отправить на хранение.
Прессованная малина займет меньше места, но с точки зрения эстетики и красоты заморозка отдельными ягодками более привлекательна.
Малиновое варенье и компоты
Малиновое варенье очень популярно. Если сравнивать его с замороженными ягодами, то большее количество микроэлементов и витаминов сохраняется при заморозке, при термической обработке высокими температурами часть полезных веществ все же уходит.
Если мы варим варенье или компот с сахаром, то его нельзя употреблять больным диабетом. Но на сегодняшний день появились безопасные сахарозаменители — стевия и эритритол:
-
Стевия дает легкий травянистый привкус, и некоторым пациентам компот с ней кажется горьковатым.
-
Эритритол не имеет никаких привкусов, компот с его добавлением полностью соответствует по вкусу обычной версии с сахаром.
Однако следует помнить, что сахар обладает антибактериальным свойством, поэтому заготовки простоят всю зиму. Эритритол подобными свойствами не обладает, и напиток с ним для длительного хранения непригоден — убираем компот в холодильник и за два-три дня выпиваем.
Польза малины
Малина невероятно богата витаминами и микроэлементами. В ней содержатся большое количество витаминов группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк. Кроме того, в составе малины большое количество антиоксидантов — флавоноиды, фенолы, антоцианы, каротиноиды. В комплексе такой насыщенный состав способствует:
-
улучшению состояния сердечно-сосудистой и нервной системы;
-
укреплению иммунитета;
-
нормализации обмена веществ, мочегонному и легкому слабительному эффекту;
-
повышению мужской фертильности и уровня тестостерона;
-
нормализации менструального цикла и уменьшению болей у женщин, а отвар из листьев помогает избавиться от тошноты в период беременности;
-
улучшению выработки коллагена и устранению воздействия свободных радикалов;
-
за счет содержания эллаговой кислоты способствует профилактике онкологии;
-
обладает противовоспалительным эффектом — не зря, когда мы простываем, пьем чай с малиной либо едим ягоды в сыром виде;
-
при простудных заболеваниях малина улучшает отхождение пота и способствует выведению токсинов.
Кроме всего прочего, малина активно используется в косметологии с целью омолаживания и улучшения состояния кожи.
Многие люди очень любят малину, но боятся ее есть при сахарном диабете. При калорийности 46 ккал на 100 г содержание углеводов не превышает 3 г, а гликемический индекс в зависимости от сорта составляет 25-40. Диетолог отметила: чем слаще сорт малины, тем выше гликемический индекс. Но даже у самой сладкой ягоды он невысокий, что позволяет употреблять малину в свежем виде и после разморозки даже при сахарном диабете. Тем, кто на диете, — тоже возможно, но не стоит забывать, что эта яркая, ароматная ягодка пробуждает нешуточный аппетит.
Кому малина может быть вредна?
В норме здоровому человеку можно съесть не более 400 граммов малины в течение суток. При этом важно включить ягоды в рацион именно первой половины дня и не превышать норму общего калоража.
Сочетая употребление малины с белком и клетчаткой, вы поможете полезным веществам лучше усваиваться и избежите резкого повышения сахара в крови. Также можно есть малину после основного приема пищи.
При определенных процессах в организме количество малины в рационе придется уменьшить:
-
при обострении болезней ЖКТ (гастрита, язвы и пр.);
-
при проблемах с почками и подагре из-за мочегонного эффекта;
-
при наличии аллергии на любые ягоды.
Из-за возможной аллергической реакции не стоит употреблять малину женщинам в период лактации, а также осторожно вводить в прикорм малышам.
Перед родами или хирургическими вмешательствами не налегайте на малину, поскольку салициловая кислота в составе ягоды значительно ухудшит свертываемость крови.