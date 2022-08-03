Малина: польза и вред для организма человека

Все о популярной летней ягоде.

Малина — продукт, который смело можно отнести к категории суперфуд. Чем эта ягода так ценна, как ее выбрать и хранить и кому она может быть противопоказана, знает врач-эндокринолог, диабетолог, диетолог Ольга Михайловна Павлова.

Какая бывает малина?

Свежая, ароматная, только что собранная малина — райское наслаждение в плане как эстетики, так и бесконечной пользы для организма.

Малина бывает очень разной, насчитывается около 120 видов, отличающихся по:

периоду созревания плодов;

обильности урожая;

цвету (красная, желтая, пурпурная, черная);

вкусовым качествам;

размеру;

форме ягод и листьев;

устойчивости к воздействию температур;

месту селекции и пр.

В нашей стране малина — одна из самых любимых и распространенных ягод. Ее выращивают как в южных регионах, так и в центральной полосе, вплоть до Урала и Сибири.

Малина растет и в диком виде. Такие ягодки меньше размером, но обладают более ярким ароматом и вкусом. Существует даже мнение, что концентрация полезных веществ в лесной малине выше.

Как выбрать вкусные ягоды?

Внешний вид малины лучше всего говорит о ее качестве. Но есть еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Чем насыщеннее аромат, тем вкуснее малина.

Ягоды должны быть сухими и упакованы в перфорированную емкость или коробочку со свободной аэрацией, поскольку, пустив сок, малина быстро испортится.

Если вы сами собираете малину, делайте это в сухую погоду, ягоды сохранятся дольше.

Избегайте подгнивших ягод с плесенью — это напрямую скажется на вкусовых качествах и сроках хранения.

Мойте малину непосредственно перед тем, как собираетесь ее съесть.

Малину не рекомендуется есть в период обострения болезней ЖКТ. Фото Global Look Press

При выборе ягод обращайте внимание на сорт. И пусть вас не смущает цвет — желтоплодная малина обладает не менее насыщенным вкусом, чем обычная, а в черной даже ощущаются нотки тутовника.

Как хранить малину?

Малина очень быстро пускает сок, увядает и впитывает запахи других продуктов. Даже в холодильнике держать долго ее не получится, ягоды попросту потеряют свои вкусовые качества и полезные свойства. Поэтому диетолог Ольга Павлова рекомендует есть малину в свежем виде, а также готова поделиться эффективными способами сохранения ягод.

Заморозка малины

Заморозка малины производится следующим образом:

тщательно ополосните ягоды прохладной водой;

просушите бумажными полотенцами;

чтобы сохранить красивый вид и структуру ягод, аккуратно разместите малину на поддоне или противне и поставьте в морозилку. Когда ягодки заледенеют их можно пересыпать в любую другую емкость или пакетик и отправить на хранение.

Прессованная малина займет меньше места, но с точки зрения эстетики и красоты заморозка отдельными ягодками более привлекательна.

Малиновое варенье и компоты

Малиновое варенье очень популярно. Если сравнивать его с замороженными ягодами, то большее количество микроэлементов и витаминов сохраняется при заморозке, при термической обработке высокими температурами часть полезных веществ все же уходит.

Если мы варим варенье или компот с сахаром, то его нельзя употреблять больным диабетом. Но на сегодняшний день появились безопасные сахарозаменители — стевия и эритритол:

Стевия дает легкий травянистый привкус, и некоторым пациентам компот с ней кажется горьковатым.

Эритритол не имеет никаких привкусов, компот с его добавлением полностью соответствует по вкусу обычной версии с сахаром.

Малину выращивают как в южных регионах, так и в центральной полосе, вплоть до Урала и Сибири. Фото Global Look Press

Однако следует помнить, что сахар обладает антибактериальным свойством, поэтому заготовки простоят всю зиму. Эритритол подобными свойствами не обладает, и напиток с ним для длительного хранения непригоден — убираем компот в холодильник и за два-три дня выпиваем.

Польза малины

Малина невероятно богата витаминами и микроэлементами. В ней содержатся большое количество витаминов группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк. Кроме того, в составе малины большое количество антиоксидантов — флавоноиды, фенолы, антоцианы, каротиноиды. В комплексе такой насыщенный состав способствует:

улучшению состояния сердечно-сосудистой и нервной системы;

укреплению иммунитета;

нормализации обмена веществ, мочегонному и легкому слабительному эффекту;

повышению мужской фертильности и уровня тестостерона;

нормализации менструального цикла и уменьшению болей у женщин, а отвар из листьев помогает избавиться от тошноты в период беременности;

улучшению выработки коллагена и устранению воздействия свободных радикалов;

за счет содержания эллаговой кислоты способствует профилактике онкологии;

обладает противовоспалительным эффектом — не зря, когда мы простываем, пьем чай с малиной либо едим ягоды в сыром виде;

при простудных заболеваниях малина улучшает отхождение пота и способствует выведению токсинов.

Кроме всего прочего, малина активно используется в косметологии с целью омолаживания и улучшения состояния кожи.

Чем слаще сорт малины, тем выше гликемический индекс. Фото Global Look Press

Многие люди очень любят малину, но боятся ее есть при сахарном диабете. При калорийности 46 ккал на 100 г содержание углеводов не превышает 3 г, а гликемический индекс в зависимости от сорта составляет 25-40. Диетолог отметила: чем слаще сорт малины, тем выше гликемический индекс. Но даже у самой сладкой ягоды он невысокий, что позволяет употреблять малину в свежем виде и после разморозки даже при сахарном диабете. Тем, кто на диете, — тоже возможно, но не стоит забывать, что эта яркая, ароматная ягодка пробуждает нешуточный аппетит.

Кому малина может быть вредна?

В норме здоровому человеку можно съесть не более 400 граммов малины в течение суток. При этом важно включить ягоды в рацион именно первой половины дня и не превышать норму общего калоража.

Сочетая употребление малины с белком и клетчаткой, вы поможете полезным веществам лучше усваиваться и избежите резкого повышения сахара в крови. Также можно есть малину после основного приема пищи.

При определенных процессах в организме количество малины в рационе придется уменьшить:

при обострении болезней ЖКТ (гастрита, язвы и пр.);

при проблемах с почками и подагре из-за мочегонного эффекта;

при наличии аллергии на любые ягоды.

Из-за возможной аллергической реакции не стоит употреблять малину женщинам в период лактации, а также осторожно вводить в прикорм малышам.

Перед родами или хирургическими вмешательствами не налегайте на малину, поскольку салициловая кислота в составе ягоды значительно ухудшит свертываемость крови.