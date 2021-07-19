Как избавиться от целлюлита? Отвечает эксперт

Так называемая «апельсиновая корка» — распространенная бьюти-проблема, причем знакомая не только женщинам, но и некоторым мужчинам. Полностью избавиться от нее довольно сложно, но вполне возможно, если применять комплексный подход. О том, как этого добиться и какие средства лучше использовать, мы узнали у косметического химика-технолога и основательницы собственного бренда косметики Анны Шаровой.

Почему возникает целлюлит?

Научное название целлюлита — гиноидная липодистрофия. Это состояние можно описать тремя главными характеристиками: гипертрофией подкожно-жировой клетчатки, нарушением микроциркуляции и уплотнением соединительной ткани. Вопреки расхожим мнениям, целлюлит далеко не всегда связан с избыточным весом. В основе проблемы могут лежать наследственность и гормональные нарушения. Например, при росте 175 см девушка весит 55 кг, но у нее все равно есть обширный целлюлит — такие случаи встречаются довольно часто. Также к самым распространенным причинам целлюлита относятся:

· малоподвижный образ жизни;

малоподвижный образ жизни; · вредные привычки — курение и частое употребление алкоголя;

вредные привычки — курение и частое употребление алкоголя; · частые стрессы;

частые стрессы; · злоупотребление фастфудом;

злоупотребление фастфудом; · недостаточное количество сна;

недостаточное количество сна; · пубертатный период и беременность.

Формирование целлюлита.

Целлюлит у мужчин

Принято считать, что целлюлит — это женская проблема. В этом есть большая доля истины, ведь у мужчин подкожно-жировая клетчатка распределяется равномернее по телу, а кожа более плотная. Также в организме представителей сильного пола синтезируется очень мало эстрогена — гормона, который отвечает за скопления жира на бедрах и ягодицах. Однако у некоторых мужчин, склонных к накоплению адипоцитов по женскому типу, могут встречаться проявления апельсиновой корки. В данном случае стоит проконсультироваться с эндокринологом и проверить гормональный фон.

Стадии целлюлита

Целлюлит имеет 4 стадии развития:

1. Характеризуется небольшим отеком подкожно-жировой клетчатки и практически не видна внешнему наблюдателю. Считается, что начальная фаза целлюлита — норма. 2. На второй стадии небольшие бугры заметны внешне, а на ощупь они становятся более плотными. 3. Коллагеновые волокна сильно пережимают подкожно-жировую клетчатку, нарушая тем самым кровообращение. 4. На четвертой стадии целлюлит уже становится не только косметической, но и медицинской проблемой, которая может привести к сильному воспалению тканей.

Стадии целлюлита.

Какой вид спорта поможет в борьбе с целлюлитом?

Когда целлюлит уже развился до 3-й стадии и сильнее, к сожалению, с помощью одного только спорта избавиться от него будет нельзя. Однако тренировки могут стать отличной профилактикой его появления и элементом эффективной комплексной борьбы. Эксперт рекомендует сочетать силовые тренировки, укрепляющие мышцы, и кардионагрузку, которая помогает усилить микроциркуляцию и вместе с диетой уменьшить толщину жировой прослойки. Среди самых эффективных упражнений против целлюлита: бег, выпады с утяжелителями, танцы, плавание и аквааэробика.

Как убрать целлюлит в домашних условиях

На полках магазинов можно встретить множество средств для домашнего устранения целлюлита. Работают ли они? Да, но при двух важных условиях: их необходимо использовать регулярно и наносить массажными движениями, тщательно прорабатывая проблемные зоны. Анна Шарова советует выбирать продукты со следующими активными ингредиентами:

1. Смесевые ингредиенты: Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Caffeine, Teophylline, Theobromine — прекрасно подходят для лечения локализованного ожирения.

2. Menthyl Nicotinate (and) Menthol — обеспечивают эффект «массажа без рук» и заметно усиливают кровообращение.

3. Троксерутин — мягкий ингредиент, поддерживающий здоровую циркуляцию крови и лимфы.

4. Кофеин, а лучше липосомальный кофеин. Известный липолитик с многократно доказанной эффективностью против жировых отложений в том числе.

5. Масло зеленого кофе — помогает в комплексном подходе к похудению, существенно улучшает внешний вид кожи, устраняет сухость, обладает нужной в терапии целлюлита функцией «детокс».

Самые эффективные салонные процедуры от целлюлита

Главный антицеллюлитный салонный инструмент — это массаж: интенсивный ручной или один из разновидностей аппаратных: LPG, компрессионно-вибрационный, ультразвуковой и другие. Курс из 10—15 часовых массажей в совокупности с соблюдением режима питания и питья воды, а также регулярной физической активностью уменьшит объемы тела, выведет лишнюю жидкость, подтянет кожу и снизит проявление целлюлита.

Хороший результат также дают обертывания. Их можно делать и дома, но стоит помнить, что средства, которые используются в салоне, имеют в составе гораздо большую концентрацию активных действующих компонентов. А значит, что и эффект наступит быстрее. Кроме того, косметолог проведет диагностику и подберет обертывание, наиболее подходящее именно вам: на основе бурых водорослей, с экстрактом зеленого кофе, маслом можжевельника и грейпфрута или какое-либо другое.

Также среди эффективных салонных процедур для борьбы с целлюлитом — криолиполиз, который подразумевает разрушение жировых клеток контролируемым воздействием холода, а также кавитация — тот же процесс, но под действием ультразвука. Курсы лечения составляют в среднем от 5 до 12 сеансов.

При этом важно помнить, что лучший способ справиться с «апельсиновой коркой» — это профилактика с помощью здорового образа жизни и физической активности.