Как избавиться от целлюлита? Отвечает эксперт
Почему возникает целлюлит?
Научное название целлюлита — гиноидная липодистрофия. Это состояние можно описать тремя главными характеристиками: гипертрофией подкожно-жировой клетчатки, нарушением микроциркуляции и уплотнением соединительной ткани. Вопреки расхожим мнениям, целлюлит далеко не всегда связан с избыточным весом. В основе проблемы могут лежать наследственность и гормональные нарушения. Например, при росте 175 см девушка весит 55 кг, но у нее все равно есть обширный целлюлит — такие случаи встречаются довольно часто. Также к самым распространенным причинам целлюлита относятся:
- · малоподвижный образ жизни;
- · вредные привычки — курение и частое употребление алкоголя;
- · частые стрессы;
- · злоупотребление фастфудом;
- · недостаточное количество сна;
- · пубертатный период и беременность.
Целлюлит у мужчин
Принято считать, что целлюлит — это женская проблема. В этом есть большая доля истины, ведь у мужчин подкожно-жировая клетчатка распределяется равномернее по телу, а кожа более плотная. Также в организме представителей сильного пола синтезируется очень мало эстрогена — гормона, который отвечает за скопления жира на бедрах и ягодицах. Однако у некоторых мужчин, склонных к накоплению адипоцитов по женскому типу, могут встречаться проявления апельсиновой корки. В данном случае стоит проконсультироваться с эндокринологом и проверить гормональный фон.
Стадии целлюлита
Целлюлит имеет 4 стадии развития:
- 1. Характеризуется небольшим отеком подкожно-жировой клетчатки и практически не видна внешнему наблюдателю. Считается, что начальная фаза целлюлита — норма.
- 2. На второй стадии небольшие бугры заметны внешне, а на ощупь они становятся более плотными.
- 3. Коллагеновые волокна сильно пережимают подкожно-жировую клетчатку, нарушая тем самым кровообращение.
- 4. На четвертой стадии целлюлит уже становится не только косметической, но и медицинской проблемой, которая может привести к сильному воспалению тканей.
Какой вид спорта поможет в борьбе с целлюлитом?
Когда целлюлит уже развился до 3-й стадии и сильнее, к сожалению, с помощью одного только спорта избавиться от него будет нельзя. Однако тренировки могут стать отличной профилактикой его появления и элементом эффективной комплексной борьбы. Эксперт рекомендует сочетать силовые тренировки, укрепляющие мышцы, и кардионагрузку, которая помогает усилить микроциркуляцию и вместе с диетой уменьшить толщину жировой прослойки. Среди самых эффективных упражнений против целлюлита: бег, выпады с утяжелителями, танцы, плавание и аквааэробика.
Как убрать целлюлит в домашних условиях
На полках магазинов можно встретить множество средств для домашнего устранения целлюлита. Работают ли они? Да, но при двух важных условиях: их необходимо использовать регулярно и наносить массажными движениями, тщательно прорабатывая проблемные зоны. Анна Шарова советует выбирать продукты со следующими активными ингредиентами:
1. Смесевые ингредиенты: Glycerin, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Caffeine, Teophylline, Theobromine — прекрасно подходят для лечения локализованного ожирения.
2. Menthyl Nicotinate (and) Menthol — обеспечивают эффект «массажа без рук» и заметно усиливают кровообращение.
3. Троксерутин — мягкий ингредиент, поддерживающий здоровую циркуляцию крови и лимфы.
4. Кофеин, а лучше липосомальный кофеин. Известный липолитик с многократно доказанной эффективностью против жировых отложений в том числе.
5. Масло зеленого кофе — помогает в комплексном подходе к похудению, существенно улучшает внешний вид кожи, устраняет сухость, обладает нужной в терапии целлюлита функцией «детокс».
Самые эффективные салонные процедуры от целлюлита
Главный антицеллюлитный салонный инструмент — это массаж: интенсивный ручной или один из разновидностей аппаратных: LPG, компрессионно-вибрационный, ультразвуковой и другие. Курс из 10—15 часовых массажей в совокупности с соблюдением режима питания и питья воды, а также регулярной физической активностью уменьшит объемы тела, выведет лишнюю жидкость, подтянет кожу и снизит проявление целлюлита.
Хороший результат также дают обертывания. Их можно делать и дома, но стоит помнить, что средства, которые используются в салоне, имеют в составе гораздо большую концентрацию активных действующих компонентов. А значит, что и эффект наступит быстрее. Кроме того, косметолог проведет диагностику и подберет обертывание, наиболее подходящее именно вам: на основе бурых водорослей, с экстрактом зеленого кофе, маслом можжевельника и грейпфрута или какое-либо другое.
Также среди эффективных салонных процедур для борьбы с целлюлитом — криолиполиз, который подразумевает разрушение жировых клеток контролируемым воздействием холода, а также кавитация — тот же процесс, но под действием ультразвука. Курсы лечения составляют в среднем от 5 до 12 сеансов.
При этом важно помнить, что лучший способ справиться с «апельсиновой коркой» — это профилактика с помощью здорового образа жизни и физической активности.
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