Как спорт влияет на сердце? Рассказывает врач-кардиолог

Врач-кардиолог — о влиянии спорта на сердце.

С каждым годом количество россиян, занимающихся спортом, растет. Этому способствует популяризация здорового образа жизни и понимание пользы физической активности. Самые популярный вид спорта среди россиян, по данным ВЦИОМ, — легкая атлетика, в которой больше всего предпочитают бег и спортивную ходьбу. Однако с неправильным подходом физические нагрузки могут привести к обострению некоторых заболеваний и проблемам с сердечно-сосудистой системой. В этой статье разбираемся с кандидатом медицинских наук и врачом-кардиологом Национального исследовательского центра им. Е. А. Мешалкина Денисом Лосиком, как спорт влияет на сердце.

Врач Денис Лосик.

Что происходит с сердцем во время занятий спортом?

Занятия спортом позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему и их рекомендуют всем людям. Во время физических упражнений у человека увеличивается частота сердечных сокращений. Это происходит из-за того, что мышечные ткани требуют больше кислорода и дополнительных веществ для своей активной деятельности. Соответственно, в организме это осуществляется с помощью увеличения сердечных сокращений.

Во время физических нагрузок в организме в небольшом количестве выделяется адреналин. В совокупности с другими компонентами это способствует укреплению сосудистой стенки и повышению тонуса сердечно-сосудистой системы. Гормональный компонент в сумме с активным движением крови по сосудам, а также энергичной работой сердца дает хорошую тренировку на человеческий организм, и наше сердце лучше подготовлено к стрессовым ситуациям.

Как устроено сердце. Фото Википедия

С какими болезнями сердца противопоказаны активные виды спорта?

Существуют такие заболевания, как гипертрофическая кардиомиопатия, дилатационная кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, при которых противопоказаны соревновательные и командные вида спорта. Однако спорт бывает разный.

В целом все виды спорта можно разделить на:

— соревновательные;

— командные;

— силовые;

— кардионагрузки.

Когда мы говорим о соревновательных и командных видах спорта, то мы имеем непостоянные, или, можно сказать, «рваные» нагрузки. Во время них сердечно-сосудистая система человека то отдыхает, то, наоборот, напрягается очень сильно.

Например, в хоккее спортсмены обычно очень активно играют 1-2 минуты, и при этом частота сердечных сокращений достигает 200-220 ударов в минуту на пике. Потом промежуток времени находятся в спокойном состоянии. Это не всегда полезно для сердечно-сосудистой системы. При таких нагрузках есть риск развития жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и гипертрофии левого желудочка.

Полезными для человека будут фитнес-нагрузки и ровные нагрузки. То есть такие тренировки, когда мы следим за частотой сердечных сокращений, и она не превышает 120-130 ударов в минуту. Как, например, при:

— кардионагрузках;

— беге;

— умеренно-интенсивных тренировках.

Подобные типы тренировок полезны как для обычных людей, так и для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Есть ли ограничения по возрасту для активных занятий спортом?

Сегодня существуют отдельные рекомендации для кардиологов, которые были опубликованы в 2020 году. В документе прописано, что возраст от 65 лет можно относить к так называемому пожилому возрасту. С этого момента нужно внимательно подходить к выбору спортивной активности, и прежде чем выбрать для себя какие-либо виды нагрузок, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти ряд тестов, которые позволят исключить такие проблемы, как:

— ишемическая болезнь сердца;

— атеросклероз сосудов сердца.

Спортивные активности умеренной интенсивности для пожилых людей:

— прогулки;

— водная аэробика;

— бальные танцы;

— поездки на велосипеде по ровной поверхности;

— теннис;

— гребля на каноэ;

— волейбол.

(Данные из медицинского журнала European Heart Journal)

Если мы говорим о человеке, у которого уже к этому возрасту выявлены:

— артериальная гипертензия;

— ишемическая болезнь сердца;

— перенесенные инфаркт или инсульт, —

то в этих случаях следует проконсультироваться с врачом и выбрать ту нагрузку, которая будет наиболее приемлема для профилактики вторичных событий.

Упражнения для укрепления мышц для пожилых людей:

— йога;

— пилатес;

— упражнения с небольшими весами;

— упражнения с собственным весом (например, приседания);

— танцы.

(Данные из медицинского журнала European Heart Journal)

Как определить, где граница между пользой и вредом в спортивных увлечениях?

Чрезмерные физические нагрузки не полезны для организма и для сердечно-сосудистой системы. Большинство профессиональных спортсменов, которые заканчивают карьеру в возрасте от 30 до 40 лет, в дальнейшем могут встречаться с серьезными проблемами сердца и сосудов. Например:

— артериальная гипертензия;

— гипертрофия миокарда;

— сердечная недостаточность.

Взрослый человек должен сам принять решение, как и сколько заниматься спортом. Врачи рекомендуют регулярно всем людям проходить медицинские осмотры после 35-40 лет. Если по результатам УЗИ сердца доктор видит урежение ритма сердца или формирование гипертрофии миокарда левого желудочка, то в этом случае человек получит рекомендации к прекращению или снижению интенсивности физических нагрузок.

Как выстраивать тренировки с большими нагрузками?

Строгих рекомендаций по большим нагрузкам на сегодняшний день нет. Если вам больше 65 лет, то, прежде чем начать заниматься интенсивными тренировками, обязательно нужно посоветоваться с врачом. Если возраст меньше 65 лет, но человек знает, что у него есть сердечно-сосудистые заболевания, нужно проконсультироваться с кардиологом. Врач даст рекомендацию по уровню нагрузок.

Если вы молодой человек, то нужно задать себе вопрос: «Для чего мне нужны большие физические нагрузки?» Если это тренировки по бодибилдингу, и это не профессиональный спорт, нужно всегда помнить, что при слишком интенсивных тренировках будет страдать ваше сердце. Рекомендуется делать упор на такие нагрузки, чтобы вам было просто комфортно тренироваться и это не мешало повседневной деятельности.

Если у человека появляется дискомфорт при выполнении упражнений, одышка, то нужно обратиться к врачу, сделать УЗИ сердца и записать ЭКГ. И после уже принять решение о продолжении тренировок.

Если не заниматься спортом, будет ли сердцу хуже?

Низкая активность и прекращение физической деятельности могут привести к ожирению. Это основной фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия спортом полезны и необходимы для сердца и для сердечно-сосудистой системы. Из-за отсутствия физической активности происходит не только ожирение подкожно-жировой клетчатки (наиболее глубокая покровная ткань, которая располагается под дермой. — Прим. «СЭ»), но и ожирение в области кардиомиоцитов (мышечные клетки сердца. — Прим. «СЭ»). Это может приводить к таким проблемам со здоровьем, как:

— увеличение сердца;

— нарушение ритма сердца;

— сердечная недостаточность.

Всем людям обязательно нужно быть физически активными. Как минимум это прогулки по 30-40 минут в день, как максимум это фитнес-нагрузки и силовые упражнения для поддержания своей формы и жизненного тонуса.