Как часто можно есть свинину? Польза и вред

Свинина — один из самых популярных мясных продуктов в мире, хотя в некоторых культурах и странах есть запрет на его потребление. Совсем не намного его опережает курятина. Несмотря на то что международные организации рекомендуют снижать количество обработанного красного мяса в рационе, свинина содержит и много полезных веществ для организма человека.

Человечество потребляет свинину с пятого тысячелетия до новой эры, и во многих кухнях мира она ценится за жирность и удобную для приготовления структуру. Из нее обычно делают ветчину — так называют кусок бескостного мяса свиньи, подвергнутый посолу или копчению. По составу свинина немного отличается от мяса других жвачных домашних животных, такого как говядина или баранина.

Калорийность 150-250 килокалорий Белки 20-25 граммов Жиры 10-30 граммов Углеводы 0 граммов

Пищевая ценность свинины на 100 грамм.

Основной производитель свинины в мире — Китай. Страна создает около 50% рынка этого мяса. Россия за последние несколько лет увеличила производство свинины и вошла в 2021 году в топ-5 среди всех стран мира по этому показателю.

Свинина. Фото Политринг

Польза свинины

Как и у любого другого продукта, у свиного мяса есть норма потребления в день. По данным Минздрава, для взрослого человека это около 180-200 граммов в сутки. При тяжелых физических нагрузках норму можно увеличить до 220 грамм. Помимо важных для человека жиров и белков, свинина имеет в составе множество необходимых для человека химических веществ.

Какие витамины и минералы есть в свинине?

Мясо свиньи содержит такие вещества, как:

тиамин — это один из витаминов группы B, который необходим для поддержания основных физико-химических процессов организма человека. Говяжье мясо и баранина содержат не так много этого вещества, как свинина. В 100 граммах содержится почти суточная норма витамина;

цинк. Этот химический элемент важен для качественной работы и здоровья мозга. Он также поддерживает стабильное функционирование иммунной системы. В 100 граммах мяса около 20% от дневной нормы этого элемента;

витамин B12, который в основном содержится в продуктах животного происхождения и важен для выработки крови и работы головного мозга. Мясо свинины в 100 граммах содержит почти 40% от дневной нормы;

в стограммовой порции — около четверти дневной нормы витамина B6 и ниацина, которые важны для выработки красных кровяных телец, роста, здорового обмена веществ, поддержания работы различных функций организма;

фосфор — около трети от дневной порции. А этот элемент важен для здоровья костей работы различных ферментов;

железо — его в свинине меньше, чем в баранине или говядине, но оно очень хорошо усваивается.

Биологически активные вещества в свинине

Эти вещества обладают важными свойствами для клеток в теле человека даже при небольших концентрациях в нашем рационе. Например, в мясе свиньи содержится:

креатин, который является источником энергии для мускулов. Он очень популярен среди людей, занимающихся бодибилдингом, как добавка для качественного роста мышц и поддержания здоровья;

таурин — важная аминокислота и антиоксидант, вырабатываемый нашим организмом. Его присутствие в рационе может быть полезно для работы сердца и мышц;

глутатион — антиоксидант, который присутствует в красном мясе и вырабатывается нашим телом;

холестерин — это вещество содержится в свинине и других продуктах животного происхождения, например в молоке и яйцах.

Свинина в спортивной диете

Свинина содержит девять важных для организма спортсмена аминокислот, необходимых для роста и поддержания мышечной массы. Поэтому она является одним из наиболее полноценных диетических источников белка.

По этой причине употребление в пищу свинины будет особенно полезно для:

бодибилдеров;

спортсменов, восстанавливающихся после травмы;

людей, перенесших операцию;

тем, кто находится на спортивных программах по наращиванию мышечной массы или восстановлению мускулов.

Свинина — источник качественного белка. Поддержание и сохранение мышечной массы — важная часть как спортивных тренировок, так и просто здорового образа жизни. С годами без занятий спортом и правильной диеты мускулы деградируют от процессов старения. Малое содержание качественного белка в рационе способно ускорить возрастную дегенерацию мышц, увеличивая риск различных заболеваний.

Что еще важно для спортсменов — это то, что в свинине есть бетааланин. Эта аминокислота нужна для продуцирования карнозина, а он требуется для поддержания эффективной работы мускулов и снижения уровня усталости.

Вред свинины

В 2010 году ученые закончили большое исследование, которое длилось несколько лет. В нем люди ели обработанное красное мясо восемь раз в неделю. В диету входили продукты из свинины, говядины, баранины и др., а именно:

полуфабрикаты;

продукты быстрого приготовления;

фастфуд и другое.

Оказалось, что каждая дневная порция обработанного красного мяса увеличивала риск развития сердечных заболеваний больше чем на 40% и риск диабета почти на 20% по сравнению с теми, кто ел такие продукты один раз в неделю и реже.

Как пишут ученые, по сравнению с необработанным мясом обработанные продукты содержат:

больше жира;

меньше белка;

мало «полезного» холестерина на порцию;

больше различных специй, сахаров и т. д.

Самая большая разница в необработанных и обработанных продуктах — это количество соли. В тех же полуфабрикатах из свинины или говядины ее в четыре раза больше. А большое количество соли влияет на сердечно-сосудистую систему.

Влияет на развитие раковых заболеваний

Американский научный журнал клинического питания в 2009 году написал, что частое употребление обработанного красного мяса сказывается на развитии раковых заболеваний. Особенно это касается блюд, приготовленных на сильном огне. Также такой тип продуктов иногда содержит канцерогенные вещества.

Сколько можно есть мяса?

Ученые пишут, что совсем убирать из рациона красное мясо не нужно. Достаточно сократить его потребление и изменить способы приготовления. Специалисты рекомендуют использовать мясо в своей диете раз в неделю или чуть реже.

Например, по данным экспертов из Гарварда, одна порция обработанного мяса в неделю (или размер, называемый «умеренное количество») может выглядеть так:

яичница с ветчиной утром раз в неделю; пара пирожков со свининой или говядиной раз в неделю или реже.

По возможности используйте постные куски мяса или убирайте видимые кусочки жира. Чаще готовьте животную пищу на пару, делайте отварные блюда и редко используйте жарку.

Наилучшими источниками белка для человека при сокращении потребления свинины, говядины и другого красного мяса будут:

рыба;

бобы;

орехи;

мясо птицы.

Как выбрать мясо свинины

При покупке в магазине обратите внимание на то, чтобы свинина имела мясной запах, а после надавливания пальцем кусок быстро возвращался в начальную форму. Жир не должен крошиться, и необходимо, чтобы он был равномерного цвета с белым или кремовым оттенком, — так пишет Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Мясо свинины не должно иметь на поверхности:

коричнево-серых пятен:

зеленых пятен;

белого налета.

Если что-то из этого присутствует — скорее всего, тушка начала портиться. В случае когда продукт упакован или находится в пачке, обратите внимание на дату изготовления и срок годности.

Покупайте охлажденное мясо свиньи, только если уверены в его качестве и свежести. Замороженная свинина обычно не уступает по качеству предыдущему виду, но имеет более низкую цену из-за длительного срока хранения. Бывают случаи, когда продавец выдает размороженные куски туш за охлажденные. В случае если у покупателя появляются сомнения, он имеет право попросить у продавца документы для подтверждения происхождения, качества и безопасности продукта.

Как правильно выбрать свинину. Фото dietdo.ru

Как хранить свинину

После покупки охлажденное мясо свинины нужно положить в холодильник или морозильную камеру, где температура держится в диапазоне +2-6 ?С. Держать ее необходимо отдельно от другой еды и желательно в контейнерах для хранения. Если продукт заморожен, то кладите его в морозильную камеру. Также ознакомьтесь с этикеткой, чтобы соблюсти все необходимые условия.

Не забывайте, что сырое мясо — это скоропортящийся продукт с коротким сроком годности. При неправильном хранении в таких продуктах очень скоро начинаются процессы гниения и развиваются вредные микроорганизмы, а это может стать причиной заболеваний.